מבזקים
סרוגים
המטח החמישי להיום

טיל מאיראן פגע בבתי הזיקוק בחיפה

טיל איראני פגע במיכלים בבתי הזיקוק בחיפה. פגיעות נוספות נרשמו בבתים בקריות ובשפרעם. מדובר בשיגור החמישי היום לאחר ארבעה מטחים לכיוון דרום הארץ

י"ב ניסן התשפ"ו
טיל מאיראן פגע בבתי הזיקוק בחיפה
הפגיעה בבתי הזיקוק בחיפה צילום: דוברות איחוד הצלה

אזעקות הופעלו היום (שני) לפני זמן קצר בגליל ובאזור חיפה בעקבות שיגורים מאיראן. מדובר בשיגור החמישי היום לאחר ארבעה מטחים לכיוון דרום הארץ. במקביל ארגון הטרור חיזבאללה ירה לעבר הגליל, והשרון.

היישובים המרכזיים בהם הופעלו אזעקות: חיפה והקריות, עמק יזרעאל הגליל התחתון ודרום הכרמל.

הפגיעה בבז"ן (מתוך חשבון הטלגרם של עמיחי שטיין)

הטילים פגעו במיכל בבתי הזיקוק בחיפה (בז"ן), בבתים בקריות ובבית בשפרעם.

אין דיווחים על נפגעים. נזק נגרם לרכוש.

הפגיעה במפרץ חיפה

המשטרה עדכנה על פגיעות במפרץ חיפה: "בעקבות דיווחים שהתקבלו במוקד 100 של משטרת ישראל, שוטרי מחוז חוף וחבלני המחוז סורקים כעת זירות בגזרת המרחבים אשר וכרמל, לאיתור שברי יירוט. דווח על נזק ולא דווח על נפגעים".

המטח החמישי להיום

הבוקר אזעקות הופעלו ארבע פעמיים בדרום בעקבות שיגורים מאיראן לשטח ישראל. האזעקות הופעלו בבבאר שבע, בנגב, בדרום הר חברון, ובאזור ים המלח. 

במקביל שבר כטב"ם נפל בכביש 90 סמוך לכפר גלעדי בצפון, שמשת המשאית התנפצה - והנהג נפצע באורח קל.


אזעקות איראן

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה