טיל מאיראן פגע בבתי הזיקוק בחיפה

אזעקות הופעלו היום (שני) לפני זמן קצר בגליל ובאזור חיפה בעקבות שיגורים מאיראן. מדובר בשיגור החמישי היום לאחר ארבעה מטחים לכיוון דרום הארץ. במקביל ארגון הטרור חיזבאללה ירה לעבר הגליל, והשרון.
היישובים המרכזיים בהם הופעלו אזעקות: חיפה והקריות, עמק יזרעאל הגליל התחתון ודרום הכרמל.
הטילים פגעו במיכל בבתי הזיקוק בחיפה (בז"ן), בבתים בקריות ובבית בשפרעם.
אין דיווחים על נפגעים. נזק נגרם לרכוש.
המשטרה עדכנה על פגיעות במפרץ חיפה: "בעקבות דיווחים שהתקבלו במוקד 100 של משטרת ישראל, שוטרי מחוז חוף וחבלני המחוז סורקים כעת זירות בגזרת המרחבים אשר וכרמל, לאיתור שברי יירוט. דווח על נזק ולא דווח על נפגעים".
המטח החמישי להיום
הבוקר אזעקות הופעלו ארבע פעמיים בדרום בעקבות שיגורים מאיראן לשטח ישראל. האזעקות הופעלו בבבאר שבע, בנגב, בדרום הר חברון, ובאזור ים המלח.
במקביל שבר כטב"ם נפל בכביש 90 סמוך לכפר גלעדי בצפון, שמשת המשאית התנפצה - והנהג נפצע באורח קל.
