איראן מודיעה: אלו היעדים הבאים שנתקוף בישראל

לאחר האזהרה המפורשת שהשמיעו משמרות המהפכה כלפי אוניברסיטאות בישראל ובארצות הברית, פרסמה היום סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" רשימה מפורטת של יעדים פוטנציאליים לתקיפה. המהלך מגיע כמענה לתקיפות שיוחסו לישראל נגד מוסדות אקדמיים ומחקריים בשטח איראן בתקופה האחרונה.

הרשימה שפורסמה כוללת 23 אוניברסיטאות הפרוסות ברחבי המזרח התיכון, בראשן מוסדות אקדמיים מרכזיים בישראל. מלבד היעדים הישראליים, הרשימה האיראנית מסמנת גם מוסדות בלבנון, עיראק, קטאר, איחוד האמירויות וכווית, בטענה כי מדובר במוסדות בעלי זיקה אמריקנית או כזו המשרתת את האינטרסים של המערב באזור.

במשמרות המהפכה הבהירו כי המוסדות האקדמיים הישראליים והאמריקניים נחשבים כעת ליעדים לגיטימיים לתקיפה. בטהרן טוענים כי הצעד נועד להרתיע מפני המשך הפגיעה בתשתיות המדע והמחקר האיראניות, ומזהירים כי כל פגיעה נוספת במוסדותיהם תוביל למתקפה ישירה על הרשימה שפורסמה.