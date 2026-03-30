ניסיון פיגוע דריסה בשומרון, המחבל נוטרל

ניסיון פיגוע דריסה התרחש הבוקר (שני) לפני זמן קצר סמוך לטול כרם שבצפון מערב השומרון, באזור באפרים, המחבל האיץ לעבר הלוחמים, שירו לעברו ונטרלו אותו. אין נפגעים לכוחותינו.

מצה"ל נמסר: "כוחות צה"ל שפעלו סמוך לטול-כרם שבחטיבת אפרים, זיהו מחבל שהאיץ עם רכבו לעבר הכוחות באופן שהיווה עליהם סכנה, הכוחות ירו לעבר המחבל ונטרלו אותו. אין נפגעים לכוחותינו".

היום הוא יום האדמה הערבי, שמשמש מזה עשורים כמחאה על "ייהוד קרקעות ברחבי הארץ". במהלך הלילה מחבל חמוש בסכין רץ לכיוון חיילים בכפר דורא בהר חברון. הכוחות חיסלו אותו לפני שהספיק לפגוע באחד הלוחמים. בנוסף מחבל ניסה לדרוס לוחמים שהיו בפעילות בעיירה א-ראם בעוטף ירושלים, ונוטרל.