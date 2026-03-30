דאגה בישראל: איראן באיום חסר תקדים על ישראל

דובר הפיקוד הצבאי המשותף הכריז על שינוי דרמטי בהגדרת המטרות הצבאיות, שמרחיב את האיום אל מחוץ לשדה הקרב הרגיל

סוכנות הידיעות AP מדווחת כי איברהים זו אל-פקארי, דובר הפיקוד הצבאי המשותף בטהרן, הצהיר כי בתים פרטיים של "מנהיגים ובכירים פוליטיים" אמריקאים וישראלים במזרח התיכון ייחשבו מעתה למטרות לגיטימיות עבור כוחותיהם.

לפי הדובר האיראני, האיום מופנה באופן ישיר כלפי דרגים צבאיים ופוליטיים בכירים מארצות הברית ומישראל המתגוררים במדינות המזרח התיכון, ובראש ובראשונה בתוך מדינת ישראל עצמה. מדובר בשינוי אסטרטגי משמעותי, שכן הוא מסמן הרחבה של בנק המטרות האיראני מהמרחב הצבאי והתשתיתי אל עבר המרחב האזרחי והאישי של מקבלי ההחלטות.

בטהרן טוענים כי ההחלטה על המהלך החריג התקבלה בתגובה לתקיפות שביצעו ישראל וארצות הברית נגד בתים פרטיים של אזרחים איראנים בערים שונות ברחבי הרפובליקה האסלאמית. זו אל-פקארי הסביר כי המהלך מהווה תגובה ישירה לפעולות אלו ומאותת על שינוי בגישה האסטרטגית של איראן נוכח ההתפתחויות האחרונות בשטח.