גיא פלג בתגובה ראשונה לתלונה נגדו במשטרה

עיתונאי חדשות 12, גיא פלג, מגיב להגשת התלונה במשטרה נגדו על ידי מפלגת 'הליכוד', בעקבות דברים שאמר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

פלג כתב: "רק במשטרים אפלים השלטון טוען שעיתונאים "מחלישים את רוח העם". לא נרתע".

כאמור, תנועת הליכוד הגישה אמש תלונה רשמית במשטרת ישראל נגד כתב ופרשן ערוץ 12, גיא פלג, בעקבות דברים שאמר במהלך שידור חי. בליכוד טוענים כי פלג הסית באופן חמור נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו כאשר קבע כי נתניהו "מסוכן לא פחות מהאיום האיראני".

במפלגה תקפו בחריפות את מתן הבימה לדברים ואמרו כי "הסתה פרועה כזאת בעיצומה של מלחמה, שמקבלת ביטוי וגיבוי מערוץ 12, היא לא רק עבירה פלילית אלא גם ניסיון מסוכן להחליש את רוח העם". בליכוד הדגישו כי מדובר בחציית קו אדום וכי אין בכוונתם לעבור על האירוע לסדר היום.

הגשת התלונה מגיעה על רקע המתיחות הביטחונית הגבוהה והביקורת הגוברת בליכוד על אופי הסיקור בכלי התקשורת המרכזיים. לטענת המפלגה, השוואת מנהיג המדינה לאויב המר ביותר של ישראל בשעת מלחמה מהווה פגיעה בביטחון המדינה ובלכידות החברתית הנדרשת בעת הזו.