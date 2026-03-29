שיגור נוסף מאיראן: אזעקות בנגב ועוטף עזה

פיקוד העורף עדכן כי זוהה שיגור נוסף מאיראן לעבר הדרום, כשהתראות מוקדמות נשלחו ליישובי הנגב, יהודה, עוטף עזה וים המלח. מספר דקות לאחר מכן, אזעקות צבע אדום הופעלו בנגב, בעוטף עזה ובמספר יישובים באזור יהודה.

זו הפעם השנייה בשעות האחרונות שבה נרשם שיגור מאיראן לעבר דרום הארץ, אחרי שבשעות הצהריים דווח על רסיסי טיל איראני שפגעו בבתי מגורים בבאר שבע. 31 בני אדם נפצעו באירוע, בהם 11 במצב קל שנפגעו מחפצים שעפו כתוצאה מההדף, ו-20 נוספים שלקו בהתקף חרדה. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים סורוקה.

בנוסף דווח על פגיעה ישירה במפעל תעשייתי בדרום הארץ, כשעשרות צוותי כיבוי פעלו לבלימת שריפה שפרצה במקום. באופן חריג, פיקוד העורף הנחה את השוהים בקרבת מרחב התעשייה נאות חובב להסתגר במבנים באופן מיידי - זאת בשל חשש ממשי לדליפת חומרים מסוכנים כתוצאה מהפגיעה במתקן.

עם זאת, לאחר בדיקה מעמיקה של המשרד להגנת הסביבה נאמר כי לא נמצא חשש לאירוע חומרים מסוכנים או לסיכון לציבור. בהתאם לממצאי הבדיקות המעודכנים, הוחלט על פתיחת הצירים והשבת הפעילות לשגרה, לרבות שחרור העובדים מהמיגון.

פרטים נוספים מיד