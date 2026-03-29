הירי מאיראן: פגיעה ישירה במפעל בנגב. צפו

פגיעה ישירה של טיל איראני במפעל בנאות חובב בנגב. צוותי כיבוי והצלה השתלטו על הלהבות. פצוע אחד במצב קל מפגיעת הדף

מבצע שאגת הארי היום ה-30. בירי האחרון מאיראן - פגיעה ישירה במפעל בנאות חובב בנגב.

עשן שחור היתמר בענן לגובה רב. צוותי כיבוי והצלה הצליחו להשתלט על הלהבות. כוחות ההצלה פינו נפגע אחד במצב קל שסובל מפגיעת הדף.

זירת הנפילה בנאות חובב | צילום: דוברות כבאות והצלה

מהמשטרה נמסר: "שוטרי מחוז דרום, לוחמי מג"ב וחבלני המשטרה, עורכים כעת סריקות לאיתור נפילות של פריט אמל"ח או חלקי יירוט בגזרת מרחב הנגב ללא דיווח על נפגעים".

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "בעקבות דיווח על פגיעה באזור רמת חובב ועל חשד לאירוע חומרים מסוכנים, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן הנחתה את המנכ״ל, הצוותים וכונני חירום מטעם מחוז דרום של המשרד לפעול במהירות.

"הצוותים עושים דרכם למקום ומלווים את פעילות כוחות הביטחון וגורמי החירום הפועלים בשטח. בשלב זה, נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה. הציבור מתבקש להימנע מהפצת מידע בלתי מבוסס ולהסתמך על פרסומים רשמיים בלבד".