פיקוד העורף בהנחיה חריגה: "יש להסתגר בבתים"

בהמשך לפגיעה ישירה במפעל תעשייתי בדרום הארץ, הפיץ היום פיקוד העורף הנחיה דחופה לשוהים בקרבת מרחב התעשייה נאות חובב להסתגר במבנים באופן מיידי. ההנחיה יצאה בשל חשש ממשי לדליפת חומרים מסוכנים כתוצאה מהפגיעה במתקן.

כוחות חילוץ והצלה של פיקוד העורף, בסדיר ובמילואים, פועלים בשעה זו בזירת האירוע יחד עם ארגוני חירום נוספים. הצוותים פועלים לכיבוי השריפה שהתפתחה במפעל ומבצעים הערכת מצב שוטפת בשטח כדי לבחון את רמת הסיכון ותפוצת החומרים באוויר.

בפיקוד העורף מדגישים כי ההנחיה הופצה באופן נקודתי בלבד לשוהים בתוך מרחב התעשייה, ואינה חלה על תושבי נאות חובב או היישובים הסמוכים. הציבור מתבקש להמשיך ולהישמע להוראות גורמי הביטחון המעודכנות.