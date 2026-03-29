אין גיל מוקדם להתחיל: הכירו את ילד הפלא של המוזיקה האמונית

הוא רק בן 13, אבל הקול שלו מספר סיפור של חיים שלמים: הכירו את שי וינר, הכוכב הצעיר שכובש את המגזר. עכשיו הוא משחרר יצירה חדשה שמשלבת עומק אמוני עם הפקה בינלאומית

שי וינר, נסיך הפלא של המוזיקה האמונית ומי שמככב במצעדי המוזיקה היהודית, משחרר היום (ראשון)סינגל חדש, שבו הוא מוסיף עוד ממד לשפה המוזיקלית הייחודית שלו שכבר כבשה לבבות.

אחרי "המגדלור שלי״, ו"תן לי" — מגיע עכשיו שיר המביא עמו בגרות אחרת. זוהי אינה בקשה שקטה, אלא שיחה; לא תפילה מרחוק, אלא פנייה ישירה של בן אל אביו.

"יבוא שלום" הוא פנייה עמוקה ואינטימית אל אלוקים כ"אבא טוב" — אב שמחכה לבניו, שומע את בקשותיהם ותפילותיהם ומבין שהעולם זקוק ללטיפה ונחמה של אבא.

שי לא מסתיר דבר: הוא שואל שאלות קשות, עורך חשבון נפש ומבקש שהתיקון, כן, גם זה, יגיע עוד היום. המילים של בנימין אלבז שחתום גם על "תן לי" פוגשות כאן רגע של כנות בלתי אמצעית: "אם עברנו את המדבר, אם הגענו אל ההר, תגיד לנו מה עוד נשאר".

זוהי תפילת הדור, תפילה שאינה מסתפקת בפסוקים המוכרים, אלא יוצאת ממקום של בן הסומך על אביו ויודע שהוא ישיב את תפילתו ריקם: "תקשיב לתפילות ילדיך שבוכים לך בקול" אמירה המקפלת בתוכה הן את השבר והן את הביטחון המוחלט.

וינר מוכיח שהוא לא רק קול, אלא נקודת מבט. אומן צעיר שמסרב להישאר על פני השטח ובוחר בכל פעם מחדש לצלול עמוק יותר אל תוך השאלות שכולנו נושאים עמנו.