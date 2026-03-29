"הלב מתרחב וגם מתכווץ": בנו הבכור של יוסי דגן התגייס

ראש מועצת שומרון הגיע יחד עם אשתו אוריה לבקו"ם בתל השומר כדי ללוות את בנם הבכור, יאיר, שהתגייס לשירות קרבי בחטיבת הצנחנים. בפוסט אישי ומרגש שיתף דגן בתחושות של אב ללוחם: "גאים בבחירתך"

יום מרגש במיוחד עבר על משפחת דגן. ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, ואשתו אוריה, הגיעו לבסיס הקליטה והמיון (בקו"ם) בתל השומר כדי ללוות את בנם הבכור, יאיר רחבעם, שהתגייס היום לצה"ל. יאיר בחר בשירות קרבי משמעותי והתגייס לחטיבת הצנחנים, צעד שעורר התרגשות רבה וגאווה גדולה בקרב בני המשפחה שהגיעו לברך אותו רגע לפני שהוא עולה על מדים ויוצא לדרך חדשה.

לאחר הפרידה המרגשת בלשכת הגיוס, בחר דגן לשתף את תחושותיו ברשתות החברתיות. "יאיר, בננו הבכור, התגייס לצנחנים", פתח דגן את דבריו בהצדעה לבנו. "26 שנה אחרי שהגעתי לבקו"ם בפעם הראשונה כחייל, זכיתי להגיע יחד עם אוריה אשתי לבקו"ם בפעם הראשונה - כאמא ואבא גאים - בננו הבכור והאהוב יאיר רחבעם התגייס לצה"ל".

דגן לא הסתיר את הרגשות המעורבים המלווים הורים ללוחמים, במיוחד בתקופה זו, ושיתף בכנות: "יש רגעים כאלה בחיים של אבא ואמא שבהם הלב מתרחב מגאווה, וגם מתכווץ מדאגה. תמיד זה מרגש ותמיד זה משמעותי, בימים האלה זה הרבה יותר".



בהמשך דבריו פנה ראש המועצה ישירות לבנו והביע את ביטחונו בדרכו: "גאים בך על הבחירה להיות לוחם בחטיבת הצנחנים, ובטוחים שבעזרת ה' תתרום לצה"ל ולמדינת ישראל, בעוז ובענווה. אתה זוכה להיות לוחם בצבא ההגנה לישראל - חוליה בשרשרת אדירה של לוחמים, של רעות ואהבת הארץ, להוביל את חוד החנית של עם ישראל בדור הגאולה. אנחנו אוהבים אותך ומאמינים בך מאוד מאוד".

את הפוסט המרגש חתם יוסי דגן בתפילה להצלחתו ושלמו של יאיר ושל כלל חיילי צה"ל: "שהקדוש ברוך הוא ישמור עליך, שתצליח ותחזור לשלום, בריא ושלם. 'יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחנך, ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום'".