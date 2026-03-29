כתב אישום נגד הצעיר שהצית אש בגן סאקר בירושלים

פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) לבית משפט השלום בירושלים כתב אישום נגד שמואל נחמיה קוניקוב, כבן 22 מבת עין, לאחר שהצית אש במתקן שעשועים בגן סאקר בירושלים, וגרם לשריפה רחבת היקף ולנזק של כ-1.4 מיליון שקלים.





על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו״ד אריאל אילוז מפרקליטות מחוז ירושלים, קוניקוב הגיע לפארק בשעות הבוקר המוקדמות, נרדם באחד ממתקני השעשועים, ובהמשך הצית את מעילו באמצעות מצת כדי להתחמם ומתוך רצון לצפות באש. בהמשך, האש אחזה במתקן, וקוניקוב ניסה לכבותה באמצעים לא מספקים, השליך את המעיל הבוער לתוך מגלשה ועזב את המקום מבלי לוודא כי האש כובתה.



כעבור זמן קצר התלקחה במקום שריפה גדולה שהתפשטה לחלקים נוספים בפארק. כתוצאה מהשריפה נגרם נזק כבד למתקני המשחק, לתשתיות ולשטח הפארק, ועשן רב התפשט באזור. ￼

כתב האישום מייחס לקוניקוב עבירה של גרימת שריפה ברשלנות. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על הארכת תנאיו המגבילים של קוניקוב, לרבות מעצר בית מלא.

‎