האקרים טוענים שפרצו לפלאפון של אישיות בטחונית בכירה

קבוצת ההאקרים "חנדלה" מפרסמת הודעה לוחמנית ולפיה השיגה גישה למערכות האישיות של שר הביטחון לשעבר. לטענתם, הם כבר הדליפו לרשת 70 עמודים של אנשי קשר מתוך המכשיר: "לא נותר לאן לברוח"

קבוצת ההאקרים "חנדלה" (Handala) מפרסמת הבוקר (ראשון) הודעה דרמטית במסגרת לוחמה פסיכולוגית, בה היא טוענת כי הצליחה לחדור למערכות הסודיות והאישיות של שר הביטחון לשעבר, יואב גלנט.



בהודעה שפרסמה הקבוצה תחת הכותרת המאיימת "תקשיב היטב גלנט, העיניים והאוזניים של חנדלה נמצאות בכל מקום", נטען כי ההאקרים השיגו גישה מלאה לכל התקשורת וההתכתבויות החשאיות של השר לשעבר, במסגרת מה שהם מגדירים כ"מבצע סייבר מוצלח שהכה בלב הרקוב של משטר הכיבוש".

על פי הצהרת ההאקרים, כהוכחה לחדירה (PoC - הוכחת היתכנות) הם שחררו לרשת חלק מהצ'אטים והמסמכים של גלנט, וכן חשפו באופן מלא למעלה מ-70 עמודים המכילים את רשימת אנשי הקשר שלו. לטענתם, חשיפת אנשי הקשר נועדה לשגר מסר לחבריו ושותפיו כי "אין להם לאן לברוח".



עם זאת, הקבוצה מאיימת כי רוב המידע שהושג יישאר חסוי בשלב זה לצורך "ניצול מודיעיני מתמשך", במטרה להשאיר את בכירי המערכת בישראל במצב של חרדה ופגיעות.

ההאקרים לא חסכו בלעג כלפי גלנט, וכתבו בהודעתם: "בעודו מתאר בלהט את פשעיו, הוא לא הבחין שחנדלה מאזין היטב". קבוצת "חנדלה" מוכרת היטב ממתקפות סייבר קודמות נגד יעדים ישראלים.



בהודעתם הבוקר, הם אף התרברבו בעברם וטענו כי בעבר הצליחו לחלץ קואורדינטות של בסיס סודי מתוך הודעות דואר אלקטרוני של הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי. יצוין כי בשלב זה אין כל אישור רשמי מצד גורמי ביטחון בישראל לאמיתות טענות הפריצה של הקבוצה.