יורש העצר האיראני מזהיר את טראמפ: "אי אפשר לאלף נחש"

בנו של השאה מזהיר את ממשל טראמפ מפני ניסיון להגיע להסכם חלקי עם שרידי משטר האייתוללות. בוועידת השמרנים הבהיר פהלווי כי המשטר אינו יכול להשתנות: "אי אפשר לעשות רפורמה בנחש, הארס נמצא ב-DNA שלו"

רזא פהלווי התייחס אמש (שבת) בוועידת השמרנים בארה"ב לשמועות על הסכם חלקי שיוביל טראמפ מול שרידי משטר האייתוללות, ותקף בחריפות. "הרפובליקה האסלאמית לא יכולה להשתנות, הארס נמצא ב-DNA שלה", הבהיר בנו של השאה.

בזמן שהמלחמה באיראן נכנסת לחודשה השני, רזא פהלווי, בנו הגולה של השאה האיראני האחרון, ניצל את בימתו בוועידת השמרנים המרכזית (CPAC) בטקסס כדי לשגר אזהרה חריפה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ.



על רקע השמועות כי הממשל האמריקני בוחן פשרה מדינית עם שרידי משטר האייתוללות כדי לסיים את הלחימה, פהלווי הבהיר כי כל הסדר שישאיר גורמים מהמשטר על כנם ייצר רק שקט זמני לפני חזרה לטרור ולסחיטה גרעינית, ודרש לשאוף לפירוק מוחלט של הרפובליקה האסלאמית.

"הרפובליקה האסלאמית אינה יכולה לעשות רפורמה בעצמה", הסביר פהלווי לקהל האוהד באולם, שקיבל אותו בתשואות רמות. "אי אפשר לעשות רפורמה בנחש, כי הארס נמצא ב-DNA שלו".



לדבריו, אי אפשר לסמוך על מי שבילה כמעט חמישים שנה בזריעת כאוס עולמי שיביא כעת ליציבות במזרח התיכון. הוא הדגיש כי אם העולם החופשי לא יסיים כעת את העבודה לחלוטין, האיום שמציבה איראן לא ייפתר, אלא רק יחמיר באופן משמעותי.

דבריו של הנסיך מגיעים לאחר שהמבצעים הצבאיים העצימים של ארה"ב וישראל השמידו את רוב יכולות הטילים והגרעין של טהרן. כזכור, המנהיג העליון עלי חמינאי חוסל על ידי ישראל כבר ביומה הראשון של המלחמה. פהלווי עקץ את המדיניות האמריקנית לאורך השנים וציין כי כל נשיא שניסה לנהל את האיום במקום לעקור אותו מהשורש - נכשל כישלון חרוץ.

במקום פשרה מסוכנת עם שאריות המשטר, פהלווי הציג את עצמו כחלופה הבטוחה והיחידה להובלת איראן למעבר דמוקרטי אמיתי. הוא חשף כי פועלת פלטפורמת עריקה דיגיטלית שמשכה אליה כבר אלפי אנשי צבא איראנים, כולל קצינים בכירים, המוכנים להצטרף אליו.



"המכה הסופית תונחת על ידי העם האיראני עצמו", סיכם פהלווי בנחרצות. "כשיגיע הרגע הנכון, אקרא להם להתקומם שוב ולצאת לרחובות".