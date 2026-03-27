אחרי ההתפטרות: זיו אגמון בהבהרה נוספת

יומיים אחרי שהתפטר מתפקידו, זיו אגמון, דוברו לשעבר של ראש הממשלה, פרסם הבהרה נוספת לגבי הציטוטים שלו שפורסמו בתקשורת ועוררו סערה נרחבת

יומיים אחרי שהתפטר מתפקידו בעקבות הסערה סביב אמירותיו הגזעניות, זיו אגמון, דוברו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, התייחס היום (שישי) פעם נוספת לציטוטים שלו שפורסמו בתקשורת וחזר על ההכחשה לפיה נתניהו קיבל הודעה ממצרים לפני טבח ה-7 באוקטובר.

"לאור שאלות ופניות עיתונאים אבקש להבהיר: כפי שכבר ציינתי בהודעתי השבוע, מרבית הציטוטים שיוחסו לי נעשו תוך עיוותן והוצאתן מהקשרן, ומקורן בשיחות פרטיות ואישיות שהתנהלו שנים רבות בטרם נכנסתי ללשכת רה״מ" אמר. "כך הדבר גם באשר לציטוט הנוגע לפרסום על 'הודעה מצרית שקדמה ל-7.10'".

לטענתו, "גם במקרה זה הדברים הוצאו מהקשרם, ונאמרו כשהייתי אזרח מן השורה ונחשפתי, בדומה לכלל הציבור, לידיעה תקשורתית שפורסמה בעניין. לימים, הידיעה האמורה הופרכה, ועם כניסתי לתפקיד בלשכת רה״מ הבנתי גם מדוע - האירוע המתואר היה שקרי ומעולם לא התרחש".