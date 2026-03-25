יממה בלבד אחרי שכינה את ההקלטות "דברי בלע", זיו אגמון מרים ידיים. בהודעה דרמטית הוא מודה בחלק מהדברים, מאשים חבר קרוב בהדלפה ומודיע: "פורש מהחיים הציבוריים". יממה בלבד לאחר שפורסמו ההקלטות המבישות של דוברו המדיני של ראש הממשלה.

דרמה פוליטית בירושלים: יממה בלבד לאחר שפורסמו ההקלטות המבישות בהן נשמע דוברו המדיני של ראש הממשלה מתבטא באופן גזעני נגד מרוקאים ונגד חברי כנסת מהליכוד, הודיע הערב (רביעי) זיו אגמון על התפטרותו המיידית ועל פרישה מוחלטת מהחיים הציבוריים. המהלך מסמן את קריסתו של אחד האנשים הקרובים ביותר לבני משפחת נתניהו בשנה האחרונה.

המהפך של אגמון: מ"עוול של ממש" להודאה באשמה

הפרשה התפוצצה אמש (ג'), כאשר אגמון עוד ניסה להילחם על מקומו. בשיא הסערה, הוא פרסם הכחשה חריפה וטען כי מדובר בעלילה זדונית: "אני לא מתכוון להתייחס לכל דברי הבלע שיוחסו לי, נעשה לי כאן עוול של ממש", טען אגמון. הוא אף הדגיש כי חלק ממשפחתו הם יוצאי עדות המזרח ולכן המילים "רחוקות ממנו והלאה".

אולם הערב, תחת לחץ ציבורי כבד מצד שרים וחברי כנסת בליכוד, הטון השתנה מקצה לקצה. אגמון הודה בקיומן של חלק מהשיחות, אך בחר להאשים את "החבר" שבגד באמונו:

"לצערי הרב, אדם שהיה עימי בקשר חברי ממושך החליט להעביר חלקי ציטוטים משיחותינו הפרטיות. רובן המכריע של השיחות התקיימו עוד בטרם כניסתי לתפקיד בלשכת רה"מ".

זיו אגמון: מהמעגל של שרה נתניהו אל מחוץ ללשכה

אגמון (43), עורך דין בהכשרתו ובוגר יחידת האיסוף המובחרת 8200, נחשב לאחת הדמויות המשפיעות והשנויות במחלוקת בלשכה. הוא החל את דרכו הפוליטית באופן מפתיע דווקא במרכז מפלגת העבודה, אך "חצה את הקווים" לליכוד בעקבות אימו, עו"ד רותי אגמון.

לפני שמונה לדובר המדיני ביוני 2025, שימש אגמון כיועצה הצמוד ועוזרה האישי של רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו. הוא נחשב לאיש אמונה הקרוב ביותר, מה שסייע לו לצבור כוח רב מול גורמים מקצועיים ותיקים. בהקלטות שנחשפו, הוא נשמע מזלזל במי שמינה אותו כשקבע כי "ביבי סיים", וכינה חברי כנסת כמו ניסים ואטורי וחנוך רביבו בכינויי גנאי בוטים על רקע עדתי.

"זה סופו של כל בלון": הנקמה של ד"ר עומר דוסטרי

מי שמיהר לסגור חשבון פומבי הוא ד"ר עומר דוסטרי, קודמו של אגמון בתפקיד. דוסטרי הוא דמות שונה בתכלית מאגמון: דוקטור למדעי המדינה, חוקר אסטרטגיה וביטחון בפורום "הביטחוניסטים" ובמכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון (JISS).

דוסטרי, המכהן כיום כדובר המשרד לביטחון לאומי תחת השר איתמר בן גביר, עזב את לשכת רה"מ ביולי האחרון בטריקת דלת צורמת. לפי הדיווחים, עזיבתו הגיעה לאחר עימותים קשים עם שרה נתניהו – אותה דמות שאגמון ייצג נאמנה.

מיד לאחר הודעת ההתפטרות, העלה דוסטרי סטורי עם משפט אחד וארסי: "זה סופו של כל בלון". התגובה הזו חשפה את עומק היריבות; בעוד דוסטרי נתפס כמי שהגיע מהעולם האקדמי-ביטחוני ונדחק החוצה, אגמון נתפס כ"מינוי של החצר" שסופו היה להתפוצץ. כעת, דוסטרי, שנמצא בהליך משפטי נגד משרד רה"מ על הלנת פיצויים, רואה את יריבו עוזב בנסיבות דומות.

"נוצר סביבי שיח מפלג"

בהודעת הפרישה הדרמטית שלו, הסביר אגמון כי החליט להניח את המפתחות כדי לא להפוך לנטל על הלשכה בתקופה של מלחמה: "משנוכחתי לגלות כי קודמתי לקדמת הבמה בעל כורחי, ונוצר סביבי שיח מפלג, החלטתי להודיע לראש הממשלה על סיום תפקידי ופרישה מהחיים הציבוריים".

כעת, בלשכת ראש הממשלה יצטרכו למצוא מחליף לתפקיד הדובר המדיני, בזמן שהזעם בבסיס התמיכה של הליכוד על דבריו של אגמון נגד "המרוקאים" ונגד נבחרי הציבור שלהם מסרב להירגע.