דובר צה"ל מבהיר: "לא נאפשר לחיזבאללה להתחמש מחדש"

אחרי סדרת התקריות הקשות בדרום לבנון בימים האחרונים, דובר צה"ל אפי דפרין נשא הצהרה לתקשורת הזרה והבהיר כי "אם ממשלת לבנון לא תפרק את חיזבאללה מנשקו – צה"ל יעשה זאת"

בזמן שמטחי הרקטות לעבר יישובי הצפון נמשכים ואחרי סדרת התקריות הקשות בדרום לבנון בימים האחרונים, דובר צה"ל אפי דפרין נשא היום (שישי) הצהרה לתקשורת הזרה והבהיר כי ישראל תמשיך לפעול בדרום לבנון ולא תאפשר לחיזבאללה להשתקם.

"במשך שנים אנו מגנים על הגבול הצפוני שלנו מפני תקיפות חיזבאללה על אזרחינו, הם המשיכו להתחמש מחדש ולהצטייד מחדש בנשק, תוך הפרת הסכם הפסקת האש" אמר דפרין. "אבל אל תסמכו רק על המילה שלי, תקשיבו לחבר בכיר בחיזבאללה".

הצהרת דובר צה"ל

"במימון ובהכשרה של משטר הטרור האיראני חיזבאללה בונה מחדש את יכולות הטרור שלו, אוגר טילים וכטב"מים מתאבדים, מאמן כוחות קרקעיים ומשקם תשתיות. הוא פועל מתוך אזורים אזרחיים כחלק משיטת הלחימה שלו" הזכיר. "בשני במרץ, חיזבאללה בחר להצטרף למשטר הטרור האיראני בהתקפותיו נגד ישראל, ובכך סיכנו הן אזרחים ישראלים והן אזרחים לבנונים. זה בדיוק מה שאנחנו פועלים נגדו".

"בזמן שאנו ממשיכים לתקוף מטרות טרור של חיזבאללה, כוחות צה"ל פרוסים בעמדות קדמיות והגנתיות לאורך אזור הגבול בדרום לבנון" ציין דפרין. "בניגוד להצהרת ממשלת לבנון מוקדם יותר השנה – חיזבאללה עדיין פועל ומבצע תקיפות מדרום לבנון".

בסיכום דבריו דובר צה"ל הבהיר: "אם ממשלת לבנון לא תפרק את חיזבאללה מנשקו – צה"ל יעשה זאת. לא נאפשר לחיזבאללה להתחמש מחדש ונמשיך לפעול כדי להגן על אזרחינו בגבול הצפון״.