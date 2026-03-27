תקרית בדרום לבנון: קצין ולוחם נפצעו קשה בתאונה מבצעית

במהלך הלילה האחרון (בין חמישי לשישי) נפצעו באורח קשה שני לוחמי צה"ל. הפצועים הם קצין לוחם ולוחם נוסף שהשתתפו בפעילות המבצעית.

התקרית הקשה התרחשה במהלך היתקלות עם מחבלים בדרום לבנון. הלוחמים נפגעו כתוצאה מתאונה מבצעית שאירעה תוך כדי פעילות הלחימה. מיד לאחר הפגיעה הוענק לפצועים טיפול רפואי ראשוני בשטח.

כוחות החילוץ פינו את שני הלוחמים הפצועים ישירות לבית החולים. בבית החולים הם הוכנסו להמשך קבלת טיפול רפואי דחוף. נציגי צה"ל מסרו את ההודעה הקשה למשפחות הלוחמים הפצועים.

נזכיר כי צה"ל ממשיך לפעול בעוצמה רבה במרחב דרום לבנון. הכוחות בשטח מתמרנים ומשמידים תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה. המטרה המרכזית היא להרחיק את האיום הישיר מיישובי גבול הצפון.