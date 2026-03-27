התרעות בדרום ובים המלח: זיהוי שיגורים מאיראן

פיקוד העורף עדכן כי התרעות הופעלו בשורת יישובים בדרום הארץ, בהם דימונה, ערד, כסייפה וערערה בנגב, לצד יישובים נוספים בפזורה הבדואית ובמרחב הנגב. בנוסף, הופעלו אזעקות באזור דרום הר חברון, לרבות יישובים כמו כרמל, מעון, סוסיא וטנא עומרים.

גם אזור ים המלח נכלל בגל ההתרעות, כולל עין גדי, עין בוקק, מצדה ונאות הכיכר, וכן מתחמי בתי המלון. ההתרעות הופעלו בהתאם לזיהוי שיגורים מכיוון איראן ולהערכת מסלולי האיום.

בצה"ל מציינים כי מערכות ההגנה האווירית פועלות ליירוט, וכי יש להישמע להנחיות פיקוד העורף ולהיכנס למרחבים מוגנים מיד עם קבלת התרעה. נכון לעכשיו לא נמסר על נפגעים.

האירוע מצטרף להתרעות מוקדמות יותר שהופעלו במרכז הארץ, ומצביע על פריסה רחבה של האיומים. גורמי הביטחון ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות ולעדכן בהתאם.