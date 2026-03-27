אביו של אביעד וולנסקי בהלוויתו: "תעשו הכל עד הניצחון הגדול"

באווירה כואבת וקשה מובא היום (שישי) למנוחות הלוחם הגיבור שנפל בלבנון. הלוויתו של סמל אביעד אלחנן וולנסקי מתקיימת בחלקה הצבאית בהר הרצל. הלוחם הצעיר, בן עשרים ואחת בלבד מהעיר ירושלים, נפל אתמול בקרב.

אישי ציבור ומפקדים בכירים הגיעו לחלוק כבוד אחרון לבן הארץ. בהלוויה משתתפים שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשרה אורית סטרוק המייצגת את הממשלה. כשלצידם נוכחים גם השר לשעבר יואב גלנט וחבר הכנסת עמית הלוי.



מבקר מערכת הביטחון, תא"ל במיל' יאיר וולנסקי, ספד לבנו אביעד שנפל בקרב בלבנון. בדבריו קרא לדרג המדיני ולמפקדי צה"ל להמשיך את המלחמה ללא פשרות עד להשגת הניצחון.

קריאה מרגשת ונחרצת להמשך הלחימה נשמעה בהלוויתו של אביעד וולנסקי. הלוחם הצעיר נפל בקרבות הקשים מול מחבלים בדרום לבנון. אביו הוא מבקר מערכת הביטחון, תת-אלוף במילואים יאיר וולנסקי.

האב השכול בחר להעביר מסר ברור לדרג המדיני והצבאי. הוא פנה ישירות ללוחמי חטיבה שבע ולמפקד פיקוד הצפון. "אני בטוח שאתה מצטרף אלי", ספד האב לבנו.



הותר לפרסום: אביעד וולנסקי מירושלים נפל בקרב בלבנון

בדמעות כאב, פירט וולנסקי את הבקשה האחרונה של המשפחה. "תעשו הכל עד הניצחון", קרא לקצינים הבכירים שהשתתפו בהלוויה. הוא הדגיש כי הוא סומך לחלוטין על הפיקוד הכללי.

מבקר מערכת הביטחון לא הסתפק בפנייה לדרג הצבאי בלבד. הוא בחר לחזק גם את מקבלי ההחלטות בהנהגת המדינה. הוא ציין במפורש את ראש הממשלה ואת שר הביטחון.

"המשיכו לעשות הכל למען ביטחון ישראל", הכריז האב. הוא דרש להבטיח את קיומה של המדינה ללא פשרות. הקריאה הדהדה בקרב המלווים שבאו לחלוק כבוד אחרון.

נזכיר כי אביעד מצטרף לשורת נופלים במערכה העצימה בצפון. צה"ל ממשיך להילחם בלבנון מול מחבלי חיזבאללה במטרה להכריעם. הכוחות בשטח פועלים ללא הרף להשמדת תשתיות הטרור במרחב.

מערכת הביטחון תמשיך ללוות את משפחת וולנסקי בשעתה הקשה. הקרבות בגזרה הצפונית צפויים להימשך בעצימות גבוהה. כוחות צה"ל יפעלו להגשים את צוואת הנופלים להשגת הניצחון.