טראמפ משהה את תקיפת מתקני האנרגיה: "השיחות מתקדמות היטב"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הוא משהה לעת עתה את התקיפות האמריקאיות של מתקני האנרגיה באיראן. לדבריו המשא ומתן מתקדם ובעקבות כך והוא נענה לבקשה של הממשל האיראני

המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן : אחרי הכרזות רבות בנושא מצד הנשיא האמריקאי, הערב (חמישי) מתייחס לכך טראמפ פעם נוספת ומאריך את זמן האולטימטום.

טראמפ הודיע כי הוא משהה את תקיפת מתקני האנרגיה האיראניים ב-10 ימים נוספים, בזאת בעקבות מה שהוא מגדיר שיחות טובות עם האיראנים: "השיחות נמשכות והן מתקדמות היטב".

לדבריו, השיחות הן טובות ולכן הוא החליט לענות לבקשה של הממשלה ולהשהות את התקיפות בימים נוספים.

מוקדם יותר שליח הבית הלבן למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, התייחס למגעים מול איראן על סיום המלחמה וטען כי ניתן להגיע להסכם עם טהרן.