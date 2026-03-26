טראמפ משהה את תקיפת מתקני האנרגיה: "השיחות מתקדמות היטב"

טראמפ הודיע כי הוא משהה את תקיפת מתקני האנרגיה האיראניים ב-10 ימים נוספים, בזאת בעקבות מה שהוא מגדיר שיחות טובות עם האיראנים: "השיחות נמשכות והן מתקדמות היטב".
לדבריו, השיחות הן טובות ולכן הוא החליט לענות לבקשה של הממשלה ולהשהות את התקיפות בימים נוספים.
מוקדם יותר שליח הבית הלבן למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, התייחס למגעים מול איראן על סיום המלחמה וטען כי ניתן להגיע להסכם עם טהרן.
"מדינות רבות מהאזור פנו אלינו כדי לסיים את המלחמה בדרכי שלום" אמר וויטקוף. "הצגנו לאיראן תכנית של 15 נקודות שיכולה להיות מסגרת להסכם, העברנו את זה אליהם דרך פקיסטן - וזה הוביל לשיחות חיוביות. אנחנו נראה לאן דברים מובילים, ואם נצליח לשכנע את איראן שהם הגיעו לנקודה שבה אין להם אלטרנטיבה טובה יותר".
"מדינות רבות מהאזור פנו אלינו כדי לסיים את המלחמה בדרכי שלום" אמר וויטקוף. "הצגנו לאיראן תכנית של 15 נקודות שיכולה להיות מסגרת להסכם, העברנו את זה אליהם דרך פקיסטן - וזה הוביל לשיחות חיוביות. אנחנו נראה לאן דברים מובילים, ואם נצליח לשכנע את איראן שהם הגיעו לנקודה שבה אין להם אלטרנטיבה טובה יותר".
תגובות