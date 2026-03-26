טראמפ מזהיר: "כדאי לאיראן להיות רצינית, לפני שיהיה מאוחר"

טראמפ פרסם הודעה תוקפנית אל עבר המשטר האיראני, והזהיר בתוקף כי על האיראנים לקחת ברצינות את המשא ומתן, או לשלם מחיר כבד

יממות אחרי שהודיע במפתיע על משא ומתן עם גורמים במשטר האיראני, הנשיא טראמפ משנה את הטון ומביע זעם וחוסר שביעות רצון מול התנהלות המשטר, ומזהיר בחריפות כי במידה ואיראן לא תראה רצינות מיידית, לא תהיה דרך חזרה יותר.

הנשיא פתח את ההודעה והסביר כי לא יקבל את ההתנהלות האיראנית העצלה סביב השיחות: "אנשי המשא ומתן של איראן הם מאוד שונים ו-'מוזרים'. הם מתחננים לעשות עסקה איתנו, כדאי להם כי הצבא שלהם הושמד לחלוטין, עם שום סיכוי לשיקום, ובכל זאת הם מודיעים כי הם 'רק בוחנים את ההצעה' טעות!".

טראמפ המשיך והוסיף איום חריף לאיראנים, כי במידה ולא ישנו את התנהלותם ויציגו רצינות אמיתית, יהיה לכך מחיר כבר לאיראן: "כדאי שיהפכו לרציניים מאוד מהר, לפני שיהיה מאוחר מידי, כי ברגע שזה יקרה לא תהיה דרך חזרה".