טראמפ חושף: זו "המתנה" שאיראן נתנה לארה"ב

יומיים אחרי שטען כי "איראן נתנו לנו מתנה ששווה הרבה מאד כסף", נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף היום (חמישי) את פרטי ה"מתנה" של איראן לארה"ב.

לטענתו, "איראן נתנה ל-10 מכליות נפט את האפשרות לעבור במיצרי הורמוז. מדובר במכליות ששטו תחת דגל פקיסטן". כזכור, פקיסטן היא המדינה שצפויה לארח את שיחות המשא ומתן בין איראן לארה"ב - כך שייתכן שהמהלך קשור לרצוץ בקידום השיחות.

עם זאת, טראמפ הבהיר כי "לא צריך לאפשר לאיראן לגבות תשלום על המעבר במיצרי הורמוז. גם אם נחסל 99 אחוז מהיכולות הצבאיות של איראן במיצרי הורמוז, ויישאר רק אחוז אחד - זו עדיין בעיה". עוד טען כי "השתלטות על הנפט האיראני זו אופציה".

כאמור, ביום שלישי האחרון טראמפ אמר כי "איראן נתנו לנו מתנה - והמתנה הזו הגיעה היום. היא שווה הרבה מאוד כסף. אני לא אומר מה המתנה שהם נתנו, אבל זה הראה לי שאנחנו מדברים עם האנשים הנכונים. זה לא היה קשור לגרעין, אלא מתנה שקשורה לנפט וגז, ולתנועת מכליות במצרי הורמוז".

"אנחנו זוכים להצלחה אדירה באיראן. הייתה לנו אחת בוונצואלה, עכשיו יש לנו אחת באיראן" הוסיף הנשיא האמריקני. "כל המנהיגים של איראן נעלמו. אף אחד לא יודע עם מי לדבר, אבל אנחנו למעשה מדברים עם האנשים הנכונים - והם נואשים להגיע להסכם. אין לכם מושג עד כמה הם רוצים הסכם".