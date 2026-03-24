טראמפ טוען: "איראן נתנו לנו מתנה ששווה הרבה כסף"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס למגעים מול איראן וטען כי "איראן נתנו לנו מתנה - והמתנה הזו הגיעה היום. היא שווה הרבה מאוד כסף"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס היום (שלישי) פעם נוספת למגעים מול איראן - כשאמר כי טהרן "נואשת לעסקה" וטען כי טהרן "נתנו לנו מתנה".

"אנחנו זוכים להצלחה אדירה באיראן. הייתה לנו אחת בוונצואלה, עכשיו יש לנו אחת באיראן" טען טראמפ. "כל המנהיגים של איראן נעלמו. אף אחד לא יודע עם מי לדבר, אבל אנחנו למעשה מדברים עם האנשים הנכונים - והם נואשים להגיע להסכם. אין לכם מושג עד כמה הם רוצים הסכם".

לטענתו, "איראן נתנו לנו מתנה - והמתנה הזו הגיעה היום. היא שווה הרבה מאוד כסף. אני לא אומר מה המתנה שהם נתנו, אבל זה הראה לי שאנחנו מדברים עם האנשים הנכונים. זה לא היה קשור לגרעין, אלא מתנה שקשורה לנפט וגז, ולתנועת מכליות במצרי הורמוז".