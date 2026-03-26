לפיד מתבכיין ומאשים את התקשורת: "זה למה!!"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס היום (חמישי) לביקורת הרבה שהופנתה נגדו ונגד האופוזיציה מדוע הם לא מצליחים להפיל את הממשלה.

בדבריו הוא הביא סקר שפורסם בוואלה, שטוען כי הקואליציה זוכה לכמעט 70% מזמן השיגורים בערוצים 12, 11 ו-13.

בדבריו כתב לפיד: "איפה האופוזיציה?!, "למה לא שומעים אתכם?!", זה למה!!

בשבוע שעבר שאלנו ב'סרוגים' את לפיד, מדוע לא הצליחה האופוזיציה לקצר את ימיה של הממשלה, אף על רקע הביקורת המתמשכת על חוק הגיוס, התקציב ומהלכים נוספים שלהקואליציה. בתשובתו טען כי דווקא סיעת יש עתיד היא זו שנמצאת בחזית המאבק הפרלמנטרי השוטף נגד הממשלה.

"אנחנו היינו פה, אנחנו נלחמנו, כולם שואלים איפה האופוזיציה", אמר. בהמשך הבהיר כי לשיטתו, מי שמוביל בפועל את המאבק בכנסת הם חברי סיעתו: "היחידים שיושבים פה יום יום, ונלחמים, זה אנחנו".

עוד אמר כי "יש עתיד" פעלה, לדבריו, לבלימת שורת מהלכים של הקואליציה. "אנחנו עצרנו את 5.8 מיליארד שקל של הרזרבות, אנחנו אלה שנלחמים בוועדת התקשורת, אנחנו אלה שעצרו את הגזלה של קרן האושר, אנחנו אלה שעצרו פה עשרות חוקי הפיכה משטרית", אמר.

בסיום דבריו הוסיף כי "יש עתיד היא זו שעצרה את חוק הישיבה", וסיכם: "אני לא יודע איפה שאר האופוזיציה, יש עתיד פה".