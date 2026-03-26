בשורה לאנשי המילואים: מתווה התאמות ענק לסטודנטים המשרתים

אגף כוח האדם בצה"ל מקדם מענה רחב לכ-84,000 סטודנטים בשירות קבע ומילואים, במטרה להבטיח את המשכיות הלימודים לצד השירות המבצעי. כל הפרטים

אגף כוח האדם בצה"ל חושף היום (חמישי) מענה נרחב לסטודנטים המשרתים במילואים ובקבע במסגרת מבצע "שאגת הארי". התכנית המקודמת בשיתוף המל"ג והמוסדות האקדמיים נועדה לאפשר למשרתים לשלב בין השירות המבצעי המאתגר לבין המשך לימודיהם וסיום התואר.



מתווה זה מבטיח ודאות אקדמית ולוחות זמנים גמישים שיפורסמו מדי שבוע עבור עשרות אלפי לוחמים ותומכי לחימה שנמצאים כעת בחזית.

המתווה כולל הודעות מראש על מועדי בחינות, חלופות הערכה מגוונות ואפשרות להיעדרות מבוקרת לפני מבחנים למי שנדרש לכך בשל שירותו הצבאי. כל הזכויות האקדמיות יישמרו במלואן, כולל תגבורים פרטניים, השלמות מעשיות של החומר הנלמד וחזרה מדורגת ומתואמת לספסל הלימודים במוסדות השונים.



בנוסף, תופעל גמישות מלאה בנוכחות בהרצאות ובמעבדות כדי למנוע פגיעה בהישגים, גם במקרים של בחינות מקוונות שעוברות למתכונת פיזית בקמפוס.

המענה מיועד לכ-84,000 סטודנטים, כאשר 70,000 מתוכם משרתים במילואים ו-14,000 נוספים נמצאים בשירות קבע המשלב לימודים ופעילות מבצעית שוטפת. מנתוני צה"ל עולה כי 40% מהסטודנטים המשרתים בקבע מוצבים ביחידות קדמיות, דבר המדגיש את חשיבות הסיוע הממוקד לשכבת הפיקוד והלחימה הצעירה.



בצה"ל ובמל"ג מבהירים כי המהלך חיוני לשימור החוסן הלאומי ומבטיח שהמשרתים יוכלו להתקדם מקצועית גם במהלך המבצע הצבאי והמתיחות הביטחונית.