חשד להתעללות: תינוק אושפז עם דימום בראשו, ההורים נעצרו

עוד פרשת התעללות נחקרת: המשטרה הודיעה היום (רביעי) כי עצרה זוג הורים אשר חשודים בהתעללות בבנם בן ה-8 חודשים. ההורים נעצרו לאחר שהתינוק אושפז בבית החולים עם דימום פנימי בראשו.
החקירה החלה לאחר שלמשטרת עכו הגיע דיווח מבית החולים, על תינוק שאושפז ב-19 במרץ עם דימום בראשו. עם קבלת הדיווח והמסמכים הרפואיים, הוצאו צווי מעצר לזוג ההורים.
במשטרה אמרו כי ההורים נעצרו 3 ימים לאחר קבלת הדיווח מבית החולים, והם הובאו לחקירה בתחנה - בסיומה נכלאו. היום בית המשפט קיבל את בקשת המשטרה והאריך את מעצר ההורים ביומיים נוספים, עד ה-27 במרץ
