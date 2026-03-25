חשד להתעללות: תינוק אושפז עם דימום בראשו, ההורים נעצרו

המשטרה פתחה בחקירה לאחר שהגיע דיווח מבית חולים על תינוק בן 8 חודשים שאושפז עם דימום בראשו. ההורים נעצרו בחשד להתעללות בבנם

עוד פרשת התעללות נחקרת: המשטרה הודיעה היום (רביעי) כי עצרה זוג הורים אשר חשודים בהתעללות בבנם בן ה-8 חודשים. ההורים נעצרו לאחר שהתינוק אושפז בבית החולים עם דימום פנימי בראשו.

החקירה החלה לאחר שלמשטרת עכו הגיע דיווח מבית החולים, על תינוק שאושפז ב-19 במרץ עם דימום בראשו. עם קבלת הדיווח והמסמכים הרפואיים, הוצאו צווי מעצר לזוג ההורים.

במשטרה אמרו כי ההורים נעצרו 3 ימים לאחר קבלת הדיווח מבית החולים, והם הובאו לחקירה בתחנה - בסיומה נכלאו. היום בית המשפט קיבל את בקשת המשטרה והאריך את מעצר ההורים ביומיים נוספים, עד ה-27 במרץ