דיווח: בריטניה תוביל את הקואליציה לפתיחת מיצרי הורמוז

אחרי שסירבה להצטרף למלחמה באיראן במשך שבועות, כעת דווח כי חיל הים של בריטניה צפוי להוביל את "קואליציית הורמוז" הבינלאומית, שתפעל לפתיחת מצרי הורמוז במפרץ הפרסי

תצטרף למלחמה? חיל הים של בריטניה צפוי להוביל את "קואליציית הורמוז" הבינלאומית, שתפעל לפתיחת מצרי הורמוז במפרץ הפרסי. כך דווח הערב (שלישי) בעיתון "פייננשל טיימס" הבריטי.

על פי הדיווח, מפקד חיל הים הבריטי, אדמירל גווין ג'נקינס, העביר צוותי תכנון למפקדת סנטקום האמריקנית במטרה לתכנן את מה שהגדיר כ"מבצע הגנתי" להגנה על כלכלת האנרגיה העולמית. עוד נאמר כי בריטניה גם תפרוס ספינות לפינוי מוקשים לצד ארה"ב וצרפת.

כזכור, שלשום דווח כי מתגבשת כעת קואליציה משמעותית של לפחות 22 מדינות, שתיבנה בדחיפות לצורך מהלך גלובלי מתואם לפתיחת מיצרי הורמוז. מארק רוטה, המזכיר הכללי של ברית נאט"ו, הודיע בראיון על גיבוש הקואליציה, כשטען כי מתנהלים קדחתניים למהלך מאחורי הקלעים.

על פי רוטה, המהלך התעכב ולקח זמן, בעקבות שיקולים מבצעיים אמריקניים: "הנשיא טראמפ יצא למבצע צבאי מורכב, שתוכנן מאחורי הקלעים במשך שבועות, ומסיבות מבצעיות טבעיות שאנחנו מקבלים לחלוטין, הוא לא יכול היה לחלוק איתנו את המידע ולהסתכן בהדלפה, אבל הדבר הזה סיבך את היכולות שלנו לגבש תגובה מהירה להתרחשויות".

"בעלות הברית של ארה"ב, באירופה, בנאט"ו ומסגרות אחרות, נתפסו מופתעות, והיינו צריכים זמן לגבש מסגרת שיתוף פעולה מתואם" הסביר. "רצינו לוודא מה אנחנו, כולנו יכולים להביא לשולחן ולהציע לאמריקאים באופן קולקטיבי ולפתוח את מיצרי הורמוז ברגע שזה יהיה אפשרי".

"אנחנו מוכנים כעת לענות לקריאתו של הנשיא טראמפ" הודיע רוטה בחגיגיות. "הודעתי לנשיא, שאנחנו מקימים 'ליגה' חדשה לשיתוף פעולה בנושא, וזה היה מאוד חשוב לי שהנשיא ידע שזה מתרחש, החדשות הטובות היא ש-22 מדיניות עוקבות אחרי קריאותיו של הנשיא טראמפ ונוודא יחדיו שהמיצרים יפתחו".