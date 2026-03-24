צה"ל מאשר: מחבל "כוח קדס" איראני חוסל בביירות

בצה"ל אישרו כי חיל הים חיסל אמש בביירות את מחמד עלי כוראני, מחבל "כח קדס" שקידם מתווי רור בהכוונת גורמי מודיעין איראניים

מכה נוספת לאיראן: בצה"ל אישרו כי חיל הים חיסל אתמול (ב') את מחמד עלי כוראני, מחבל מ'כוח קדס' שקידם מתווי טרור בהכוונת גורמי מודיעין איראניים. התקיפה בוצעה אמש במרחב ביירות, בהכוונה מודיעינית של שב"כ.

"גורמי המודיעין האיראני ממשיכים לפעול ולקדם מתווי טרור באמצעות הפעלת מחבלים מתוך לבנון" נמסר. "צה"ל ושב"כ ימשיכו לסכל פעילות טרור איראנית בלבנון ולהסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל".

כזכור, אמש דובר צה"ל הודיע על תקיפת מחבל מיחידת 'כח קדס' האיראני בביירות, כשהתקיפה בוצעה זמן קצר אחרי שדווח על מטח רקטות שנורה לעבר קרית שמונה. גבר כבן 50, ככל הנראה נהג אוטובוס של אגד, נפצע באורח קשה מרסיסי רקטה שהתפוצצה בסמוך אליו.