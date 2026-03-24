כתב ערוץ 14 סירב לראיין את בנט: "חי בסרט". צפו

זירת הנפילה בערד הפכה היום (ג') למוקד של מתיחות לא רק ביטחונית, אלא גם פוליטית ותקשורתית. פוליטיקאים רבים הגיעו למקום כדי לעמוד מקרוב על הנזקים ולהתראיין לכלי התקשורת השונים, אך תיעוד אחד שפרסם כתב ערוץ 14, אליה אביב, הצליח לעורר סערה ברשת.

בתיעוד נראה ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט כשהוא מסייר בזירה ומזהה את עמדת השידור של ערוץ 14. בנט נראה פוסע לכיוון העמדה, ככל הנראה מתוך כוונה להעניק ראיון לכלי התקשורת.

"אני לא מתכוון לראיין אותו"

אלא שכתב הערוץ, אליה אביב, בחר בצעד חריג ולא שגרתי. ברגע שבנט התקרב לעמדה, אביב הפנה את המצלמה לכיוונו של הצלם שלו והצהיר בבירור: "אני לא מתכוון לראיין אותו".

אביב המשיך והסביר את סירובו במשפט שעורר הדים רבים: "אני מחכה לראש הממשלה האמיתי", כשהוא רומז בבירור לעבר ראש הממשלה המכהן בנימין נתניהו או מביע את עמדתו האישית כלפי לגיטימיות כהונתו של בנט בעבר.