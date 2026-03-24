אחרי לבנון: גם שגריר איראן בבריטניה זומן לשיחת נזיפה

השגריר זומן לשיחת נזיפה בעקבות כתב האישום שהוגש נגד שני חשודים בריגול. "הממשלה הבריטית תנקוט את כל הצעדים הנדרשים כדי להגן על העם הבריטי, לרבות חשיפת פעולותיה חסרות האחריות של איראן", נמסר מטעם משרד החוץ הבריטי

בעקבות פרשת הריגול, שגריר איראן בבריטניה זומן אמש לשיחת נזיפה במשרד החוץ הבריטי. כזכור לאחרונה פורסם כי כתב אישום הוגש כנגד שני תושבים איראנים שעסקו בריגול אחר הקהילה היהודית בבריטניה.

הפרשה התגלתה לציבור, ב-6 למרץ כאשר נעצרו שני חשודים (בני 40 ו-22), האחד בעל אזרחות איראנית והשני בעל אזרחות כפולה בריטית-איראנית, בגין חשד לסיוע לשירות מודיעין של מדינה זרה. השניים הואשמו בהעברת מידע מודיעיני לגורמים זרים (איראן), במהלך החודשים יולי–אוגוסט 2025, בניגוד לחוק הביטחון הלאומי. יצוין כי שני גברים נוספים שנעצרו בפרשה שוחררו מבלי שהוגש נגדם כתב אישום.

דובר מטעם משרד החוץ הבריטי מסר כי בהוראת שרת החוץ הבריטית, זומן שגריר איראן, סעיד עלי מוסאווי לפגישה עם השר הבריטי לענייני המזרח תיכון, היימיש פאלקונר.

"הביטחון הלאומי עודנו בעדיפות העליונה עבורנו, ואנו מתייחסים ברצינות ובחומרה לאיומים מצד איראן ועושי דברה. הממשלה הבריטית תנקוט את כל הצעדים הנדרשים כדי להגן על העם הבריטי, לרבות חשיפת פעולותיה חסרות האחריות של איראן, שנועדו לערער את היציבות, בשטחנו וברחבי העולם", נמסר מטעם משרד החוץ.

שגריר איראן בלבנון גורש מהמדינה

שיחת הנזיפה מגיעה לאחר שהיום (שלישי) פורסם כי שגריר איראן בלבנון גורש מהמדינה. ממשלת לבנון הודיעה רשמית על הפיכתו של שגריר איראן ל 'אישיות לא רצויה' במדינה, ודרשה את עזיבתו המיידית.