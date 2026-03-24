סון הר-מלך: "היהודים חוזרים לחומש, האויב פשוט לא יהיה פה"

ח"כ לימור סון הר מלך בראיון בתכנית "כיפות ברזל" זועמת על הקולות הקוראים לסיום המלחמה "מסוכנים, נותנים תקווה לאויב", חושפת כי חוק עונש מוות למחבלים קרוב לסיום החקיקה ועל החזון להתיישבות מחודשת בעזה: "לידה אי אפשר לעצור. זה קורה עכשיו"

מבצע שאגת הארי בעיצומו, בזמן שצה"ל פועל באיראן ובלבנון, חברת הכנסת לימור סון הר-מלך (עוצמה יהודית) רואה בפרספקטיבה של אמונה את גודל השעה.

בראיון לנתנאל איזק בתכנית 'כיפות ברזל' מבית סרוגים, היא מתייחסת לניסים הגדולים להם אנו זוכים, אך גם מתריעה מפני קולות פנימיים המבקשים לעצור את המערכה.

ח"כ לימור סון הר-מלך בכיפות ברזל (אולפן סרוגים)

על הקולות הקוראים לסיום המלחמה: "סיוע לאויב בשעת מלחמה"

אנחנו היום מתבשרים על כמה קולות שחותרים לכיוון של סיום המלחמה, מה את חושבת על זה?

ח"כ לימור סון הר-מלך : "אני חושבת שהקולות האלה הם קולות מאוד מסוכנים, כי בעצם אלו הקולות שנותנים תקווה לאויב... האמירות האלה הן אמירות שלא צריכות להיאמר... מדינת ישראל כרגע כמגמה לא מתכננת לעצור את המלחמה הזאת באמת עד להגעה להכרעה".

סון הר-מלך מבקרת בחריפות אישים כמו אהוד ברק, שדבריהם מהדהדים בתקשורת הערבית והפרסית: "אנשים כדוגמתו של אהוד ברק... איבדו כבר כל אחריות מינימלית לאומית... אם אנשים עם התבטאויות מהסוג הזה בזמן מלחמה היו מאחורי סורג ובריח – אני אומרת זה מאוד נוקב, אבל זה פשוט סיוע לאויב בשעת מלחמה".

חוק עונש מוות למחבלים: " בשורת חיים "

כמי ששכלה את בעלה הראשון, שולי הר-מלך הי"ד, בפיגוע ירי ממנו ניצלה בנס, נושא הטיפול במחבלים בוער בה באופן אישי. היא מבשרת כי חוק עונש מוות למחבלים נמצא ב"ישורת האחרונה" וצפוי לעבור בקרוב בקריאה שנייה ושלישית בוועדה.

סון הר-מלך : "השר איתמר בן גביר אמר משהו... הוא אמר 'אם אותם מחבלים שרצחו את בעלך היו יודעים שמתוך הרכב החבול הזה... תצא אישה פצועה בהריון... אבל היא גם זאת שתוביל את חוק עונש מוות למחבלים, אולי הם היו חושבים פעמיים '" .

היא משתפת בסיפור כואב על המחבל שרצח את בעלה, ששוחרר בעסקת שליט וחזר לרצוח את מלאכי רוזנפלד הי"ד ואף השתתף בטבח השביעי באוקטובר: "יכולנו למנוע את השפיכות של הדם שלהם... חוק עונש מוות למחבלים זה חוק של עם שחפץ בחיים... המסר הוא לומר לאויב שלנו: אם חשבתם שאנחנו פראיירים – אנחנו יודעים לדבר את השפה שלכם".

המאבק בקונספציה: מתנאי הכליאה ועד "כוח 100"

סון הר-מלך מגבה באופן מלא את מדיניות השר בן גביר בבתי הכלא, שלדבריה "מצילה חיים" ויוצרת הרתעה ממשית. היא תוקפת את היועצת המשפטית לממשלה על הניסיונות להדיח את השר ואת נציב שב"ס, ומכנה זאת "אג'נדה חולה שמתאכזרת על רחמנים ומרחמת על אכזרים".

בנוגע לפרשת "כוח 100" ושדה תימן, היא מתארת מערכת "חולנית" המנסה להכתים את מוסריות הלוחמים : "התייצבנו שם כבר ביום הראשון... ראיתי איך כל המערכת משלבת ידיים כדי לייצר תפיסה מעוותת ביחס למוסריות של הלוחמים שלנו... אני תמיד אתעדף את חיי הלוחמים שלנו על פני חיי האויב. תמיד. לעולם".

סערת כיסוי הראש: "הכתר שלנו"

סון הר-מלך התייחסה גם לסרטון המזלזל של נאור נרקיס שעורר סערה ברשתות החברתיות. היא מספרת כי דווקא מהמקום הכואב, צמח דיון עמוק במליאת הכנסת : "הליברליות של האנשים כדוגמתו של נאור נרקיס נגמרת בכיסוי הראש שלנו... פתאום יש איזשהו דיון עמוק... על הבחירה של נשים יהודיות להמשיך את המורשת הזאת. זה היה קצת נחמה בשבילי... כיסוי הראש זה משהו שאני בוחרת אותו כל בוקר מחדש, וזה הכתר שלנו".

ריבונות והתיישבות: "היהודים חוזרים – האויב פשוט לא יהיה"

חברת הכנסת רואה בפריחת הגבעות והחוות ביהודה ושומרון את הריבונות האמיתית, חזקה יותר מהצהרות רשמיות. היא משתפת בהתרגשות על הקמת "מצודת דוד" (על שם דוד ליבי הי"ד) בדיוק בנקודה בה עמד התצפיתן של חוליית המחבלים שרצחה את בעלה: "במקום הזה יש יישוב יהודי חדש... זה דור שמתנער מהתפיסות הגלותיות המבוהלות".

לגבי רצועת עזה, עמדתה נחרצת: " אנחנו נחזור לגוש קטיף, לכל 22 היישובים בחבל עזה שגורשנו מהם... אין לנו שום יכולת להבטיח חזון אופטימי לאזור הזה וביטחון אמיתי אלמלא הישיבה שלנו... ביום שאנחנו נרצה – זה יקרה".

אסוציאציות: נתניהו, לפיד ונוער הגבעות

בסיום הראיון, ענתה חברת הכנסת למשחק אסוציאציות קצר :

בנימין נתניהו : "מנהיג... איש חזק, איש מאמין, אוהב את עם ישראל".

יאיר לפיד : "לא רוצה לדבר לשון הרע".

אהוד ברק : "אויב".

נפתלי בנט: "פייק".

נוער הגבעות: "הנוער הכי טוב שיש בארץ הזאת".

עוצמה יהודית : "המפלגה הכי טובה... הכי אידיאליסטית".





את הראיון סיימה בקריאה לעם ישראל : "אנחנו נמצאים בצומת דרכים ואם אנחנו לא נדרוש את זה (הגאולה), זה בדיוק מה שמלמעלה דורשים איתנו: תבקשו, תזכו, תדרשו גאולה. העם הזה הכי ראוי לגאולה".