גם אחרי חופשת פסח: מצב החירום יוארך בשלושה שבועות

השרים מתבקשים לאשר את הארכת ההכרזה על "מצב מיוחד בעורף" בכל שטח המדינה עד לאמצע חודש אפריל

הממשלה מתבקשת לאשר את הארכת המצב המיוחד בעורף בכל שטח המדינה, זאת בהמשך למתיחות הביטחונית המתמשכת. על פי הצעת ההחלטה שהונחה בפני השרים, תוקף ההכרזה יוארך עד ליום כ"ז בניסן התשפ"ו, ה-14 באפריל 2026.

ההחלטה מגיעה כהמשך להחלטות ממשלה קודמות מחודש מרץ (3942 ו-3962) ובהמשך להכרזת שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף שהחלה ב-28 בפברואר 2026.

המשמעות: סמכויות והנחיות מיגון

מכוח הסמכות לפי סעיף 9ג(א)(1) ו-(6) לחוק ההתגוננות האזרחית, הארכת המצב המיוחד מאפשרת למערכת הביטחון ולפיקוד העורף להמשיך ולהטיל מגבלות במידת הצורך ולהוציא הנחיות מצילות חיים לציבור בכל רחבי הארץ.

על פי סעיף 3 להצעה, הודעה על הארכת ההכרזה תפורסם באופן מיידי בכלי התקשורת – ברדיו ובטלוויזיה – וכן תפורסם בהקדם האפשרי ברשומות ובעיתונות, כדי להבטיח שכלל אזרחי המדינה יהיו מודעים להמשך תוקפן של הסמכויות המיוחדות.