שבר טיל עצום בלב השומרון: יוסי דגן בדרישה דחופה למיגון

חלק מטיל איראני נפל סמוך לצומת גיתי-אבישר והמחיש את הסכנה הממשית לתושבים. ראש מועצת שומרון תקף את משרד הביטחון: "חיי ילדי השומרון לא שווים פחות, יש להשלים את המחסור במיגוניות באופן מיידי"

הבוקר (שלישי) הומחש פעם נוספת האיום הממשי המרחף מעל תושבי השומרון, כאשר חלק טיל עצום בגודל של כלי רכב כבד נפל סמוך לצומת גיתי-אבישר. הצומת, המשמש עשרות אלפי מתיישבים מדי יום, הפך לזירת נפילה של שבר יירוט מסוכן המעורר דאגה עמוקה באזור.

זו אינה הפעם הראשונה במהלך המלחמה בה נופלים רסיסי ענק ותחמושת בשטחי השומרון. בעקבות האירוע, ראש מועצת שומרון יוסי דגן יצא בקריאה דחופה למשרד הביטחון ולפיקוד העורף לתקצב מיגוניות לכלל התושבים ביהודה ושומרון.





צילום: מועצה אזורית שומרון

"לא נחכה לאסון הבא כדי לתקן את העיוות"

יוסי דגן תקף את המחסור בתקציבי המיגון ואמר: "המצב הנוכחי הוא ביטוי מובהק של חוסר אחריות משווע. מול נפילות רבות של שברי יירוט שיכולים להרוג, התושבים כאן נותרו חשופים לחלוטין. להשלים את המחסור במיגוניות - לא ייתכן שחיי ילדי השומרון שווים פחות".

במועצה האזורית שומרון מתריעים כי עשרות אלפי אזרחים מתגוררים בשכונות וביישובי קרוואנים, וכן בשכונות ישנות שאינן כוללות מרחבים מוגנים (ממ"דים). למרות פניות חוזרות ונשנות לדרגים המקצועיים לאורך השנים, טרם גובש מענה תקציבי מספיק להצבת מיגוניות או לבניית מקלטים ביישובים אלו.

דרישה למיגון ההתיישבות הצעירה

דגן דורש להוסיף באופן מיידי תקציב ייעודי למיגון ההתיישבות הצעירה ומגורי הקרוואנים: "זה לא עניין של פוליטיקה, אלא של פיקוח נפש ממש. אסור לנו לחכות לאסון הבא כדי לתקן את העיוות הזה. הגיע הזמן שהמדינה תיקח אחריות על ביטחונם האישי של תושבי השומרון".

נזכיר כי המטח האיראני האחרון הוביל להפעלת אזעקות נרחבות בכל אזור השומרון ובקעת הירדן. הנפילה בצומת גיתי-אבישר מדגישה את הפערים במיגון בנקודות אסטרטגיות וביישובים שבהם זמן ההתגוננות קצר והמענה הקיים אינו מספק.