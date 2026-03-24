20 שנה ל"האנה מונטנה": הקשר המורכב של מיילי סיירוס והיהדות

אחת מכוכבות הפופ הגדולות בעולם עוררה לא פעם סערות סביב התבטאויותיה. מהאמירה הבעייתית על "הגברים היהודים בתעשייה" ועד להופעה עם מגן דוד – האם מדובר באנטישמיות או בחוסר רגישות? סקירה

מיילי סיירוס, כוכבת "האנה מונטנה", ידועה כמי שלא מפחדת לומר את שעל ליבה, גם אם זה אומר להיכנס לשדות מוקשים תרבותיים. לאורך הקריירה שלה, שמה של סיירוס נקשר מספר פעם בהקשרים יהודיים – חלקם מחמיאים וחלקם הרבה פחות.

הסטריאוטיפ שהכעיס את הקהילה

האירוע הזכור ביותר, ואולי הבעייתי מכולם, התרחש בשנת 2013 במהלך ראיון למגזין Hunger. סיירוס, שביקשה להדגיש את העצמאות האמנותית שלה מול המנהלים המבוגרים בתעשיית המוזיקה, בחרה להשתמש בביטוי טעון.

"זה לא יכול להיות איזה גבר יהודי בן 70 שלא קם מהכיסא שלו כל היום, שיגיד לי מה אנשים במועדונים רוצים לשמוע," אמרה אז הכוכבת. האמירה הזו עוררה זעם רב בקרב ארגונים יהודיים בארה"ב, שטענו כי סיירוס משתמשת בסטריאוטיפ האנטישמי הקלאסי על "השליטה היהודית" בתעשיית הבידור והכסף. מבקריה טענו כי גם אם לא התכוונה לפגוע, עצם הקישור בין דתם של המנהלים לבין תפקודם המקצועי המיושן הוא פוגעני.

"מיילי סיירושטיין" והבר-מצווה

לצד האמירות השנויות במחלוקת, סיירוס הראתה צד אחר לגמרי בשנת 2015. היא התנדבה להופיע באירוע הצדקה של השחקן היהודי סת' רוגן, "Hilarity for Charity", שנועד להעלאת מודעות למחלת האלצהיימר.

האירוע עוצב כחגיגת בר-מצווה מאוחרת לרוגן, וסיירוס נכנסה לתפקיד בכל הכוח. היא הופיעה עם אביזרים הכוללים מגן דוד ענק, עטתה צעיף עם הכיתוב "Shalom Y'all" ואף כינתה את עצמה בהומור "מיילי סיירושטיין". בעוד שהיו מי שביקרו את המיצג כ"ניכוס תרבותי", רבים בקהילה היהודית ראו בכך מחווה ידידותית ואוהדת, המעידה על קשרים קרובים עם חברים יהודים בתעשייה.

ישראל על המפה?

בניגוד לאמנים רבים ברמתה שנוקטים עמדה פוליטית נחרצת נגד ישראל (במיוחד בשנים האחרונות), סיירוס שמרה לאורך השנים על קו מתון יחסית. למרות שתוכניות להופעה בישראל לא יצאו לפועל מסיבות טכניות ותזמונים לא מתאימים, היא לא הצטרפה לקריאות החרם של ה-BDS, ושיריה נותרו פופולריים מאוד בתחנות הרדיו ובלב הקהל הישראלי.



אז האם מיילי סיירוס היא אוהדת ישראל? כנראה שגם זה תלוי בפרשנות של המאזין.