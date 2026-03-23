אלו הערים בהן תיפתח קייטנת פסח

עשרות רשויות מקומיות ומועצות אזוריות יפתחו מחר (שלישי) את קייטנות הפסח במסגרת תכנית "ניצנים בחגים", זאת למרות המשך הלחימה במבצע "שאגת הארי". הפעלת הקייטנות אינה גורפת ותלויה בהחלטת הרשות המקומית ובכפוף להנחיות המיגון של פיקוד העורף.

בין הערים שיפעילו את הקייטנות ניתן למצוא את ירושלים, שדרות, מודיעין, בית שמש, גבעת שמואל, עפולה וגני תקווה. גם במועצות אזוריות רבות, בהן גוש עציון, הר חברון, בנימין ובקעת הירדן, תתקיים פעילות. בעיריית ירושלים הבהירו כי הפעילות תתקיים בסמוך למרחבים מוגנים תקניים, אך ללא מערך הסעות.

גוש דן והשרון בחוץ

מנגד, פורום ה-16 של ערי המרכז והשרון החליט פה אחד שלא להפעיל את הקייטנות. בין הערים שלא יפתחו מסגרות: תל אביב, ראשון לציון, רמת גן, חולון, נתניה, הרצליה ורעננה. ההחלטה התקבלה, בין היתר, בעקבות הפגיעה הישירה בגן ילדים בראשון לציון בתחילת השבוע.

על פי הנחיות משרד החינוך, ביישובי קו העימות וברמת הגולן ניתן לקיים את הפעילות רק בתוך מרחב מוגן תקני ובהגבלה של עד 30 משתתפים. ביישובים המוגדרים כ"כתומים" ניתן לקיים קייטנות כיוון שהן נחשבות למסגרת בלתי פורמלית, כל עוד הן סמוכות למרחב מוגן.

במקביל, יו"ר ועדת החינוך, ח"כ צבי סוכות, התייחס למצב הלמידה הכללי וציין כי מתווה הלמידה מרחוק רשם כישלון, זאת על רקע דרישת משרד האוצר לבטל את הלמידה מרחוק לאחר החג ולהחזיר את ימי העבודה על חשבון חופשת הקיץ.