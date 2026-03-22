פסח ממש מעבר לפינה: עוגות הגבינה הכי טעימות שתאכלו

לקראת פסח, משיקה קונדיטוריית ביסקוטי מבחר עוגות, קינוחים אישיים ופשטידות איכותיים וכשרים לחג ללא חשש קטניות.

בין המוצרים שיימכרו בקונדיטוריה לקראת חג החירות, מבחר עוגות חלביות: טופי קראנץ' - על עוגת שוקולד פאדג' עשירה, קרם נוטלה, קראמבל שוקולד, קרם שנטילי וניל, במעטפת קרמל מלוח משובץ קראמבל שוקולד מוזהב. (מ-80 ₪ לפס ועד ל-218 ₪ לעוגה בקוטר 26 ס"מ).

עוגות צילום: ביסקוטי

שוויצריה הקטנה- תחתית של עוגיית מרנג אגוזים ,קרם מסקרפונה שבתוכו שכבה קריספית של שוקולד מריר – בנוסף שכבה של גבינה אפויה ומעליו זילוף קרם שנטילי (מ-80 ₪ לפס ועד ל-218 ₪ לעוגה בקוטר 26 ס"מ).





גבינה פירורים כשרה לפסח- עוגת גבינה קרה ביתית, בציפוי של פירורי בצק פריך ייחודי. (מ-80 ₪ לפס ועד ל-218 ₪ לעוגה בקוטר 26 ס"מ).





גבינה אפויה שמנת - עוגת גבינת שמנת אפויה "ניו יורקית" ביתית (מ-80 ₪ לפס ועד ל-218 ₪ לעוגה בקוטר 26 ס"מ).





שלושה שוקולדים – תחתית עוגת שוקולד ללא קמח, קרם שוקולד בלגי, קרם בלונדיז (קרמל ושוקולד לבן), קרם שנטילי ובציפוי שוקולד לבן (מ-80 ₪ לפס ועד ל-218 ₪ לעוגה בקוטר 26 ס"מ)

אינגליש שוקולד פאדג׳ (72₪) וטריפל שוקולד (80 ש"ח). בנוסף ניתן למצוא גם עוגות פרווה כשרות לפסח.

את המוצרים ניתן לרכוש בחנויות "ביסקוטי", שאף תהיינה פתוחות לממכר המוצרים הללו מדי יום במהלך חול המועד, או בהזמנה טלפונית בכל חלקי הארץ.

כל מוצרי הקונדיטוריה הינם כשרים בהשגחת בד"צ בית יוסף ללא חשש קטניות.

אם בכל זאת נפשכם חזקה בעוגת גבינה ואתם מעוניינים להכין אותה בבית, קבלו מתכון לעוגת גבינה עסיסית, כשרה לפסח וללא קטניות.

עוגת גבינה אפויה לפסח (ללא קטניות)

מצרכים:

• 750 גרם גבינה לבנה (5%–9%)

• 1 גביע שמנת חמוצה (200 מ”ל)

• 4 ביצים גדולות

• 1 כוס סוכר

• 1 שקית סוכר וניל

• 3 כפות קורנפלור (כשר לפסח, ללא קטניות)

• קליפה מגוררת מלימון אחד (לא חובה אבל מוסיף טעם)

אופן ההכנה:

1. מחממים תנור ל־160 מעלות.

2. בקערה גדולה מערבבים גבינה, שמנת חמוצה, סוכר וסוכר וניל עד לקבלת תערובת חלקה.

3. מוסיפים ביצים אחת־אחת ומערבבים בעדינות.

4. מוסיפים קורנפלור וקליפת לימון ומערבבים עד אחידות.

5. יוצקים לתבנית עגולה (קוטר 24) מרופדת בנייר אפייה.

6. אופים כ־50–60 דקות, עד שהעוגה יציבה בשוליים וקצת רוטטת במרכז.

7. מכבים תנור ומשאירים את העוגה בפנים עם דלת מעט פתוחה לעוד שעה (מונע סדקים).

8. מקררים היטב במקרר לפחות 4 שעות לפני ההגשה.

בתאבון!





