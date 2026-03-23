דיווח: סגן נשיא ארה"ב שוחח עם נתניהו על סיום המלחמה באיראן

במקביל להצהרות של הנשיא טראמפ, סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ודן איתו על המרכיבים של הסכם אפשרי לסיום המלחמה עם איראן

על רקע ההצהרות הדרמטיות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לגבי מגעים להסכם עם איראן, פרשן חדשות 12 ברק רביד דיווח הערב (שני) כי סגן הנשיא ג'יי די ואנס שוחח היום בטלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו - ודן איתו על הניסיונות לפתוח במשא ומתן בין וושינגטון לטהרן.

לפי הדיווח, במהלך השיחה ואנס ונתניהו דנו על המרכיבים של הסכם אפשרי לסיום המלחמה עם איראן.

כאמור, הדיווח הנוכחי מגיע אחרי שטראמפ סיפק לאורך היום סדרה של הצהרות בקשר לאפשרות של עסקה לסיום המלחמה באיראן - זאת למרות ההכחשות הנחרצות מצד האיראנים. "הפעם איראן רצינית, בזכות הצבא האדיר שלנו. הפעם הם באים לעשות עסקים, ניתן לזה הזדמנות" אמר טראמפ מוקדם יותר היום בכנס ביטחון בממפיס.

לטענת הנשיא, "השמדנו את הצי שלהם, השמדנו את הצבא, את הטילים, את חיל האוויר, הם הבינו שאנחנו רציניים. חיסלנו את המנהיגים שלהם סיבוב ראשון כי הם לא רצו עסקה, היינו יכולים לעשות עסקה לפני הרבה זמן, ואז הם התכנסו לבחור מנהיג חדש, וגם הם חוסלו, עכשיו אף אחד לא רוצה להיות המנהיג, אבל הם רוצים עסקה".

"השיחות התחילו אתמול בלילה, או הלילה לפני כן, אלה דיונים טובים, הם רוצים עסקה, הם הסכימו לדרישות שלנו. תכננו להשמיד את תחנות הכוח שלהם מחר, אבל נחכה עם זה בינתיים ונקיים מגעים" סיכם טראמפ. "אני רוצה שנגיע לעסקה, עסקה טובה גם למזרח התיכון, וגם לישראל, שהייתה שותף נהדר במלחמה הזו, הם שותפים טובים, הם נלחמו קשה, אבל נראה מה יקרה, ניתן לזה חמישה ימים ונראה לאן זה לוקח אותנו, יש סיכוי שנגיע לעסקה".



ואנס נחשב, על פי דיווחים ומקורבים רבים בארה"ב, כאחד מהמתנגדים הבולטים למלחמה ונחשב בצד 'הבדלני' של התנועה השמרנית, שליחתו יכולה לסמן רצון של טראמפ לפייס את הבייס הבדלני במפלגתו, ואיתות משמעותי לקראת סיום המלחמה.