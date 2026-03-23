טראמפ בהצהרה מיוחדת: "זה נראה טוב, הפעם איראן רצינית"

הנשיא טראמפ מקיים הצהרה מיוחדת בנושא המלחמה באיראן, ומודיע כי "הפעם איראן רצינית" והודיע כי הסיכויים נראים טוב והודיע כי לא משנה מה "לא ניתן לאיראן להשיג גרעין"

למרות ההכחשות הקדחתניות מצד בכירים איראנים, הנשיא טראמפ מתמיד בהצהרותיו בקשר לאפשרות של עסקה עם איראן, והודיע כי "בזכות הצבא האדיר שלנו, איראן למדה, הפעם הם מוכנים לעשות עסקים".





טראמפ שמקיים כעת כינוס ביטחון בממפיס, טנסי, מתייחס בהצהרה מיוחדת בפתיחת האירוע להתרחשויות מאחורי הקלעים עם איראן, והודיע: "זה נראה טוב, הפעם איראן רצינית, בזכות הצבא האדיר שלנו. הפעם הם באים לעשות עסקים, ניתן לזה הזדמנות".

הנשיא הרחיב והסביר: "השמדנו את הצי שלהם, השמדנו את הצבא, את הטילים, את חיל האוויר, הם הבינו שאנחנו רציניים. חיסלנו את המנהיגים שלהם סיבוב ראשון כי הם לא רצו עסקה, היינו יכולים לעשות עסקה לפני הרבה זמן, ואז הם התכנסו לבחור מנהיג חדש, וגם הם חוסלו, עכשיו אף אחד לא רוצה להיות המנהיג, אבל הם רוצים עסקה" התבדח טראמפ עם שר המלחמה פיט הגסת'.

השמדנו את היכולת שלהם לאיים על אמריקה, הם לא יכולים לאיים יותר, איראן מקבלת עכשיו הזדמנות, ניתן לזה חמישה ימים כמו שהודעתי".

"השיחות התחילו אתמול בלילה, או הלילה לפני כן, אלה דיונים טובים, הם רוצים עסקה, הם הסכימו לדרישות שלנו. תכננו להשמיד את תחנות הכוח שלהם מחר, אבל נחכה עם זה בינתיים ונקיים מגעים".

"אני רוצה שנגיע לעסקה, עסקה טובה גם למזרח התיכון, וגם לישראל, שהייתה שותף נהדר במלחמה הזו, הם שותפים טובים, הם נלחמו קשה, אבל נראה מה יקרה, ניתן לזה חמישה ימים ונראה לאן זה לוקח אותנו, יש סיכוי שנגיע לעסקה".