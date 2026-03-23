יושב ראש הפרלמנט האיראני, ששמו עלה בתור הגורם הבכיר איתו ארה"ב מנהלת מגעים כביכול להפסקת אש, מכחיש את הדיווחים בתוקף ומודיע כי העמדה האיראנית לא השתנתה ביחס למלחמה ודרישותיה עומדות כפי שהיו

מוחמד באקר קאליבאף, יושב ראש הפרלמנט האיראני ואחד מבכירי המשטר הנותרים, ששמו נקשר כמי שייתכן ומנהל מגעים עם הבית הלבן בניסיון להשיג הפסקת אש, מכחיש את הדיווחים בתוקף.

1/ Iranian people demand complete and remorseful punishment of the aggressors.

All Irainan officials stand firmly behind their supreme leader and people until this goal is achieved. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 23, 2026

בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות הודיע קאליבאף בתוקף: "העם האיראני עומד בתוקף על הדרישה לראות חרטה וענישה כנגד התוקפנים עלינו, כל הגורמים הרשמיים באיראן עומדים מאחורי המנהיג העליון עד להשלמת יעד זה"

קאליבאף המשיך והכחיש בתוקף כל שיחה עם גורמים בארצות הברית: "לא נוהלו כל מגעים עם ארצות הברית, ה'פייק ניוז' הזה משמש לתמרון שוק הנפט העולמי, בניסיון לצאת מהביצה בה ארה"ב וישראל שוקעות".



ההכחשה הנוקבת פורסמה בחשבונו האישי של קאליבאף, לאחר ששמו עלה בתור הגורם הבכיר שככל הנראה מנהל מגעים עם ארצות הברית מאחורי הקלעים.