כוחות צה"ל תקפו מפקדה מרכזית של משמרות המהפכה שהוקמה בתוך תשתית אזרחית בלב טהרן

במקביל לדיווחים על מגעים בין ארה"ב לאיראן: כוחות חיל האוויר השלימו הערב (שני) גל תקיפות בלב טהרן, במסגרתו תקפו את מפקדת הביטחון המרכזית של משמרות המהפכה - שמוקמה בתוך תשתית אזרחית.

בצה"ל אמרו כי המפקדה שימשה את משמרות המהפכה לסנכרון היחידות המחוזיות האחראיות על השלטת הסדר המשטרי וביטחון הפנים. כמו כן, משטר הטרור האיראני פיקד על גדודי יחידת הבסיג' מהמפקדה שהותקפה.

עוד הובהר כי "טרם התקיפה ננקטו צעדים רבים לצמצם את הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף".

כוחות הבסיג' מהווים חלק מהכוחות החמושים של משטר הטרור האיראני ואחראים במשך שנים להוצאה לפועל של מתווי טרור. לצד זאת, הכוחות מובילים את פעולות הדיכוי המרכזיות של המחאות הפנימיות באיראן ובפרט בתקופה האחרונה, תוך שימוש באלימות קשה, מעצרים נרחבים והפעלת כוח נגד מפגינים" נמסר מדובר צה"ל. "תקיפת המפקדה היא חלק מהעמקת הפגיעה במערכי הליבה של המשטר וביכולותיו הביטחוניות".