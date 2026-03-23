על פי דיווחים במספר גופי תקשורת, באיראן רואים באפשרות למגעים עם ארה"ב הזדמנות למסגר מחדש את הסכסוך, בין אם מדובר בדחיקה של טראמפ לקצה ובין אם מדובר בהצגת עמוד שדרה חזקה לתומכיהם מבית, וצפויים להעביר רשימת דרישות דמיונית לבית הלבן.

הדיווחים מציגים רשימת דרישות שמשרות המהפכה דורשים כקו התחלה לכל משא ומתן אפשרי שיוביל לסיום הלחימה, ונראה כי מדובר בהזדמנות לארגון הטרור מבית של המשטר לעשות שרירים ולחזק את המורל בקרב תומכיו המתמעטים מיום ליום.

ראשית, האיראנים צפויים לדרוש: "התחייבויות אמינות וניתנות לאכיפה כי המלחמה לא תתחדש, הבטחה אמריקנית לעצור לאלתר את המערכה הישראלית כנגד חיזבאללה, פירוק כלל הבסיסים האמריקאים ברחבי המפרץ בנוסף לפיצוי על כלל האבדות והנזקים במלחמה".

בנוסף, גורמים במשמרות המהפכה העלו גם דרישות לגבי מיצרי הורמוז, לגביהם דרשו האיראנים הסדר דומה לתעלת סואץ, למרות שהמיצרים הם גוף מים טבעי ולא פרויקט הנדסי בשטח הריבוני של איראן. האיראנים צפויים להעמיד דרישות לשליטה בגישה למיצרים ואפילו אפשרות לגביית עמלות לחציה בטוחה במיצר, הכרה דה-פקטו בשליטה בלעדית של איראן על אחד מנתיבי המים החשובים בעולם.

מדובר ברשימת דרישות, מרחיקות לכת בלשון המעטה, וכזו שמעלה שאלות רבות לגבי סיכויי ההצלחה של מגעים שכאלה, אם בכלל אכן יתרחשו.