דוברת צה"ל בערבית חשפה שני טילים בליסטיים ששוגרו אמש מאיראן לעבר ישראל - נפלו בשטח לבנון: "המסר ברור: איראן וחיזבאללה אינם מגנים על לבנון - הם פוגעים בה"

דוברת צה"ל בערבית, סא"ל אלה ואויה, חשפה היום (שני) כי שני טילים בליסטיים ששוגרו אמש מאיראן לעבר ישראל - נפלו בשטח לבנון.

"אמש שיגר משטר הטרור האיראני שני טילים לעבר מדינת ישראל - אשר נפלו בשטח לבנון" אמרה ואויה. "חיזבאללה, שמכנה את עצמו 'מגן לבנון' הוא בכלל מגן משטר הטרור האיראני".

"המציאות ברורה: חיזבאללה הקריב את תושבי לבנון בכניסה למלחמה בשל אינטרסים איראניים. והנה עכשיו, זה מגיע כבר לפגיעה ישירה של המשטר האיראני בתושבי לבנון" הוסיפה. "המסר ברור: איראן וחיזבאללה אינם מגנים על לבנון - הם פוגעים בה".