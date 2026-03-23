רגע אחרי ההצהרה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על המגעים להסכם מול איראן, גורם בצה"ל אמר כי הם ממשיכים בתוכנית הפעולה: "לא מכירים את ההצהרות של נשיא ארצות הברית. זו פעולה מדינית"

מתיחות בין ארה"ב לישראל? שעות ספורות אחרי הצהרתו הדרמטית של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לגבי עצירת התקיפות באיראן נגד מתקני האנרגיה ל-5 ימים והמגעים להסכם, בצה"ל אמרו כעת (שני) כי הם ממשיכים בתוכנית הפעולה. גורם בצה"ל אמר כי הם "לא מכירים את ההצהרות של נשיא ארצות הברית. זו פעולה מדינית".

הלילה הותקף באיראן מטה כוח קדס, שניהל וארגן את יחידת הטילים - זאת בנוסף לכוחות שיורים על העורף. בגל התקיפות, חיל האוויר הטיל יותר מ-100 חימושים לעבר שורת מפקדות, בסיסים של מנגנוני הביטחון ואתרים מרכזיים לייצור אמצעי לחימה.

רשימת היעדים שהותקפו כוללת בין היתר את בסיס יחידת 'כוח קדס', שימש כמטה לתיאום ופיקוח פעילות מבצעית ומודיעינית של משמרות המהפכה; מפקדת הגנה אווירית של משמרות המהפכה; ומפקדת חיל היבשה של משמרות המהפכה שהוקמה במתחם צבאי רחב היקף בלב טהרן, בו הותקפו בעבר מפקדות רבות.

עוד נאמר כי הותקפו מפקדות מודיעין של יחידת 'כוח קדס', אתר ייצור טילי שיוט ימיים של משרד ההגנה האיראני, וכן תעשיות ייצור ואתרי מחקר נוספים בתחומים שונים - אלקטרוניקה, טילים בליסטיים וראשי קרב.

כמה משגרים נותרו לאיראן?

גורם במהלך אומר שעד כה נוטרלו 330 משגרים באיראן, כשחלקם הושמדו לחלוטין וחלקם קבורים באדמה. לדברי הגורם, נשארו לאיראנים בין 100 ל-150 משגרים, והאויב מנסה כל הזמן ליצור מטחים - דבר שלא צולח בידיהם, אבל לפי נתוני המודיעין הם מנסים להתארגן לכך כל הזמן.

ממוצע השיגורים הוא כעשרה טילים ליום בימים האחרונים, אבל נטען כי הם מתכננים לשגר כמות גדולה יותר אחת לכמה ימים. בנוסף, בצבא אומרים שבתחום טילי הקרקע אויר נשארו לאיראנים כ-15 אחוזים - וגם על כך עובדים.

בגלל הפשיעה הלאומנית: כוחות שיועדו ללבנון הועברו ליו"ש

באשר ללבנון, אומר גורם צבאי שהפעולה נמשכת - כשלדבריו, לבנון, חיזבאללה ואיראן חד הם וכך מסתכלים עליהם.

בצה"ל גם אומרים שבשל תופעת הפשיעה הלאומנית ההולכת וגדלה ביהודה ושומרון, צה"ל העביר כוחות שהיו מיועדים ללבנון לטובת יו"ש - זאת כדי לטפל בנושא הפשיעה הלאומנית.