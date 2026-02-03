הרב גבע בן ששון, שחזר בתשובה חושף כי הוא מכיר את נציג ישראל באירוויזיון שנים רבות. הוא משתף בסיפור אישי ומעורר השראה: "אם הוא מצא את הדרך – גם כל אחד מאיתנו יכול"

נועם בתן, הזוכה בתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון 2026", עתיד לייצג את ישראל בתחרות האירוויזיון שתתקיים בחודש מאי בווינה, אוסטריה. סיפור אישי ומרגש של הרב גבע בן שושן על הנציג שלנו נחשף ומאיר עוד פן בדמותו.

חבר ותיק מהעבר: סיפורו האישי של הרב גבע בן ששון

הרב גבע בן ששון, שחזר בתשובה, פרסם סרטון ובו סיפר על קשר ארוך שנים עם נועם בתן. את הסרטון שיתף מחדש הרב יגאל כהן בחשבון האינסטגרם שלו, עליו הגיב גם בתן בעצמו: "אין על גבע".

לדבריו של הרב בן ששון, בתן היה מתאמן אצלו לפני שחזר בתשובה, והשניים גדלו יחד. "נועם בתן, האדם שהולך לייצג אותנו באירוויזיון, חבר שלי הרבה שנים, היה מתאמן אצלי לפני שחזרתי בתשובה, גדלנו ביחד. הילד הזה באמת יש בו מידות טובות, יש בו עין טובה, הוא מקבל כל אחד באשר הוא", אמר הרב בן ששון.

הוא תיאר מפגש מרגש שהתרחש לפני כחודשיים: בתן הגיע לשיעור תורה בחולון, ולאחר השיעור חיבק אותו ונשק לו. הרב הדגיש את המשמעות העמוקה יותר של הסיפור.

"החיבור לעולם התורה לא שייך רק לחרדים ולעולם התורה, לעולם הישיבות. אלא החיבור לתורה יכול גם להיות מאולפן ההקלטות. אפשר לעמוד על במה בינלאומית ולא לשכוח מאיפה באת", ציין.

לדבריו, סיפורו של בתן נותן תקווה גדולה.

"זה נותן לי אישית תקווה גדולה, כי אם הוא מצא את הדרך – גם כל אחד מאיתנו יכול. כל אחד יכול למצוא את ה' יתברך בכל מקום בחיים שלו: בעבודה, בספורט, במוזיקה, באולפן ההקלטות, בכדורגל, בכל דבר שתרצה".

הרב בן ששון הוסיף כי בתן מקדש שם שמיים בכל מקום, וקרא להוסיף את בורא עולם בכל תחום בחיים.

"דוגמה מופלאה זה נועם בתן. ה' יתברך פתח לו והייתה סיעתא דשמיא, כי בכל מקום הוא הלך וקידש שם שמיים. תוסיף את בורא עולם בחיים שלך בכל מקום אשר תהיה. בכל פעם שאנחנו מדברים בטלפון, אני שומע את ה' יתברך בחיים שלו, כמה הוא מכניס אותו בכל פינה בחייו. ותדעו לכם שכל אחד מאיתנו יכול".

חשיפת השיר החגיגית

רק היום (שלישי) נחשף כי השיר שייצג את ישראל ייחשף לראשונה ב-5 במרץ במשדר חגיגי מיוחד בכאן 11. בימים אלה מתכנסת הוועדה לבחירת השיר, שמאזינה לשירים שהוגשו, ולאחר בחירת השיר – בתן יקליט אותו ויתחיל את ההכנות הרשמיות לקראת הבמה האירופית.