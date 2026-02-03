הזמר והיוצר יושי משחרר את האלבום "מועדון" – יצירה משותפת עם יזהר ועיליי אשדות, כולל הסינגל המרגש "שקמח" על אב ובתו. נכתב בתוך המלחמה ומשקף תנועה בין הבית הפרטי למקום הכללי

הזמר והיוצר יושי משחרר את אלבומו החדש "מועדון", בהפקת יזהר ועיליי אשדות. האלבום, שנכתב במהלך המלחמה, מביא נקודת מבט אבהית ובוגרת על החיים בעת טלטלה, עם שיר מוביל מרגש על הקשר עם בתו הקטנה.

יושי, שמצוי בעיצומו של סיבוב הופעות החורף, יקיים מופע השקה רשמי לאלבום ב-25 בפברואר בזאפה הרצליה.

האזינו לשירו מהאלבום החדש של יושי – מועדון:

"מועדון" – בנייה של מרחב משותף

האלבום "מועדון" הוא יצירה משותפת של יושי יחד עם המפיקים יזהר ועיליי אשדות. בשלב מסוים בתהליך הבין יושי שלמועדון לא צריך להתקבל – צריך לבנות אותו.

"האלבום השלישי שלי נקרא 'מועדון'. בשלב מסוים הבנתי שלמועדון לא צריך להתקבל – צריך לבנות אותו", מסביר יושי. "זכיתי לבנות מועדון שהולך ומתרחב, עם אנשים שקרובים אליי ועם אנשים שחיים את השירים שלי, שרים אותם ובאים להופעות. 'הקייטנה' קראנו לזה – יזהר, עיליי אשדות ואני. נכנסים בבוקר, יוצאים בערב."

התהליך החל מפגישות ראשוניות באולפן, שם השמיע יושי שירים והשניים מיד שאלו אם להתחיל. כך נולד האלבום, תוך כדי עבודה יומיומית צמודה.

עוד באותו נושא יושי ל"סרוגים" על הקשר למגזר הדתי: "הרוח היא דבר אוניברסלי" 12:26 | אפרת קרסנר 0 0 😀 👏

כתיבה בתוך המלחמה, בין האולפן לבית

האלבום נוצר על רקע המלחמה, כשיושי יצא מהאולפן הסטרילי שמתחת לאדמה אל המציאות בחוץ. הוא פגש אנשים שונים ממנו אך דומים זה לזה ולו, וכולם נוכחים בשירים.

"האלבום הזה נכתב בתוך המלחמה", אומר הזמר. "ומהאולפן הסטרילי שמתחת לאדמה הייתי יוצא אל החוץ ונוסע לכל מקום ופוגש את האנשים של המקום הזה. והם שונים זה מזה, וממני, ודומים זה לזה ואליי. והם כולם באלבום הזה. וגם הבית שלי הפרטי, עם אהובי נפשי, נמצא באלבום הזה. והתנועה הזאת, בין הבית הפרטי שלי לבין הבית שהוא המקום הזה – היא במהות של האלבום הזה, ושלי."

היצירה משלבת את הפרטי עם הכללי, את הבית הקטן עם המרחב הישראלי הרחב יותר.

"שקמח" – השיר המוביל על אב ובתו

הסינגל המוביל מהאלבום הוא "שקמח", שיר מרגש על הקשר בין יושי לבתו הקטנה. השיר עוקב אחר ההתארגנות בבוקר לגן, דרך הנעורים וההתבגרות, ועד להבטחה ההדדית. השיר מבטיח "לעשות שקמח אחד לשנייה, לתמיד" – הבטחה של נוכחות ואהבה מתמשכת.

תהליך יצירה אינטימי באולפן

יושי מתאר את העבודה היומיומית: יציאה כמעט מהאולפן, ואז קריאה חוזרת להקליט שירה נוספת. "ובדרך, מוזיקה, ומילים ואנחנו סגורים באולפן. והמציאות נכנסת דרך הפתחים, אל תוך השירים. וכל יום כשאני כבר כמעט בדלת, יזהר אומר לי 'חכה שניה, כנס לרגע לחדר ההקלטה, תקליט שירה', וככה כל יום עם שיר אחר, ואני בצד אחד של הזכוכית, ויזהר ועיליי בצד השני, ואני לא רגיל, ואני מתרגל, ואני יודע בפנים שאנחנו עושים נכון."

האלבום משקף תהליך של התרגלות והתבגרות גם במוזיקה עצמה.