אירוע ירי התרחש בתחילת חודש ינואר בכביש 6 ליד מחלף עין תות. לאחר שהתבררו הפרטים, נודע כי הרקע לירי הוא וויכוח בין 2 נהגים על הכביש, כאשר אחד מהם היה חייל צה"ל שירה ופצע אנושות את הנהג השני. מאוחר יותר נקבע מותו של הנהג בבית החולים.

לפי גרסתו של החייל הנהג השני התקדם לעברו בצורה "מאיימת". לדבריו הוא לא באמת ניסה לפגוע בו וביצע את הירי רק על מנת להרתיע אותו. היום (שלישי) הוגשה הצהרת תובע נגד החשוד בירי, חייל כבן 20, בחשד לרצח.

לפי החשד הרקע הוא סכסוך בכביש שהחל מוקדם יותר. בהמשך, צפוי כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים.