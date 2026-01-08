חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 08.01.2026 / 21:47

המשטרה מסרה הערב כי אירוע הירי החריג בכביש 6, כלל הנראה על רקע פלילי. באירוע נפצע גבר באורח קשה, ופונה במצב קריטי לבית החולים

אירוע ירי התרחש הערב (חמישי) בכביש 6 ליד מחלף עין תות. מהמשטרה נמסר: "לפני זמן קצר התקבל דיווח אודות אירוע ירי בכביש 6. שוטרי מרחב מנשה הגיעו למקום ומבדיקה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע פלילי". דוברות מד"א מסרה: עדכון לפצוע שהובא לחבירה בסמוך למחלף יגור: חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח רמב"ם גבר כבן 30 במצב אנוש עם פציעות בגופו, תוך כדי פעולות החייאה. דניאל פרמדיק מד"א אחמד זיידאן וחובש מד"א נתנאל לוי, סיפרו: "חברנו לרכב פרטי ובתוכו היה גבר כבן 30 מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו." עוד באותו נושא חריג ביותר: המשטרה בצעד נוסף נגד יונתן אוריך 12:34 | חדשות סרוגים 4 0 😀 👏

תגיות: אירוע ירי, המשטרה, כביש 6