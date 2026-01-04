נציגים בכירים משני הצדדים צפויים להיפגש בבירה הצרפתית בתיווך אמריקני, במטרה לבחון אפשרויות לחידוש ערוצי ההידברות בין ירושלים לדמשק, על רקע הצהרות סוריות קודמות בדבר מגעים להפסקת אש ודרישה לנסיגה

לראשונה מאז ביקורו של אחמד א-שרע בוושינגטון, צפויים מחר וביום שלישי להתקיים מפגשים בין בכירים מישראל ומסוריה, בתיווכו של השליח האמריקני טום ברק. המפגשים ייערכו בפריז.

מהצד הישראלי צפוי להשתתף ראש המוסד המיועד, רומן גופמן, כנציג רשמי לשיחות. לפי גורמים המעורים בפרטים, מדובר במפגש מדיני-ביטחוני שמטרתו בחינת ערוצי הידברות והתקדמות בסוגיות אזוריות, ללא פרסום פומבי של סדר היום המלא.

כאמור, בחודש נובמבר חשף א-שרע=כי יש משא ומתן בין סוריה ובין ישראל על הפסקת אש, אך הדרישה הסורית היא חזרה לקווי ה-8 בדצמבר, כלומר לפני תפיסת קו התלים בסוריה השולטים על דרום מערב המדינה: "אנחנו מנהלים משא ומתן ישיר עם ישראל והתקדמנו כברת דרך לקראת הסכם. אך כדי להגיע להסכם סופי, על ישראל לסגת לגבולות שלפני 8 בדצמבר".