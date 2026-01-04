חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 04.01.2026 / 18:25

שלושה בני אדם נסחפו עם רכבם לנחל מתחת לכביש 1, הם הועברו לטיפול לגורמי הרפואה ומצבם טוב. צפו בתיעוד מהחילוץ באמצעות סירת הצלה

נזקי מזג האוויר: ימים לאחר הגשם הסוער, יש עדיין אזורים מסוכנים בכבישים. הערב (ראשון) זה קרה לרכב שנסע על כביש 1, שנוסעיו נסחפו מתחת לכביש 1. יחידת להבה, היחידה הלאומית לחילוצים מיוחדים ולוחמי האש מתחנת איילון, חילצו שלושה בני אדם לאחר שרכבם נסחף בנחל מתחת לכביש 1. המחלצים פעלו באמצעות אמצעי ציפה ייעודיים והצליחו לחלץ את שלושת הלכודים בשלום. הלכודים הועברו לגורמי הרפואה במקום, מצבם טוב. (צילום: כב"ה מרכז) כבאות והצלה לישראל שבים ומזכירים לציבור לא להתקרב או לנסות לחצות אפיקי מים זורמים.

תגיות: חילוץ, כבאות והצלה, כביש 1