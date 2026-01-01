השחקן המפורסם, שמככב לאחרונה בשלל סדרות טלוויזיה וסרטים, נבחר להנחות את הטקס היוקרתי אליו יגיע השנה ככל הנראה גם נשיא ארצות הברית טראמפ

השחקן ישראל אטיאס זכה בג'וב יוקרתי: אטיאס נבחר להנחות את טקס פרס ישראל, הטקס שמתקיים מדי שנה במוצאי יום העצמאות.

אטיאס נבחר להנחות את הטקס היוקרתי אליו יגיע השנה ככל הנראה גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לאחר ששר החינוך קיש הודיע השבוע שיקבל בעצמו פרס.

הבחירה בישראל אטיאס מדגישה לא רק את כישוריו האישיים, אלא גם את התרומה המתמשכת שלו לחיזוק השיח, התרבות והערכים המשותפים במדינת ישראל, כך נכתב בנימוק לבחירתו כמנחה האירוע.

מוקדם יותר שר החינוך, יואב קיש, הודיע כי השחקן גבי עמרני נבחר לקבל את פרס ישראל בתחום אמנות הקולנוע לשנת תשפ״ו. ההכרזה מגיעה לאחר התכנסות ועדת הפרס, והיא מציינת הכרה בעשייה ארוכת שנים של עמרני, דמות מוכרת ואהובה בתרבות הישראלית. הפרסים יוענקו במוצאי יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל.